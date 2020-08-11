ЧП на стройке: при возведении школы в Северном парке обрушились конструкции, пострадали четыре человека

фото:ГУ МЧС по Томской области. Фото: из открытых источников

10 августа в микрорайоне Северный Парк под Томском при строительстве школы произошло обрушение конструкций, четверо рабочих получили травмы и были госпитализированы, - сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

- 10 августа в 19:20 в оперативно- диспетчерскую службу поступил сигнал о том, что в Северном Парке на ул. Цветаевой произошло обрушение строительной конструкции в строящемся кирпичном здании. На место незамедлительно выехали пожарные МЧС и спасатели Томской областной поисково-спасательной службы, - говорится в сообщении. В результате происшествия четверо строителей получили травмы и были на машинах скорой помощи направлены в больницу.

Как уточнили сегодня в облздраве, один из пострадавших, 24-летний мужчина, после получения медпомощи был направлен домой, на амбулаторное лечение, госпиталзиация ему не потребоваласб Состояние двух других медики оценивают как средней тяжести и удовлетворительное, один пострадавший, 31-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии.

фото: ГУ МЧС по Томской области. Фото: из открытых источников

Напомним, застройщиком микрорайона Северный Парк является ГК «Карьероуправление». Весной 2020 года в микрорайоне было начато возведение школы на 1100 мест, в рамках нацпроекта "Образование". В здании планировалось разместить Губернаторский лицей.

Как пояснила журналистам руководитель ГК «Карьероуправление» Екатерина Собканюк, в момент происшествия на строительной площадке работали представители подрядчика - ООО «Аркель». По ее словам, директор подрядной организации – житель Новосибирска, узнавы о случившемся он прибыл в Томск.

- Пока неизвестно, что произошло, будет работать комиссия, будут экспертные заключения. Четверо пострадавших, люди живы, их увезли в больницу, сейчас мы все меры принимаем для того, чтобы им помочь, если что- либо понадобится, — подчеркнула Екатерина Собканюк.

Сегодня утром стало известно, что следователи регионального СК начали проверку по факту произошедшего.

- В настоящее время следователями следственного отдела по Ленинскому району г. Томска и следователями – криминалистами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится осмотр места происшествия, изымается проектно-исполнительная документация, опрашиваются работники строительной организации, проводятся иные проверочные мероприятия, по результатам которых будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), - такое сообщение распространила сегодня утром пресс-служба ведомства. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, лицу, ответственному за соблюдение правил безопасности на объекте.

фото:ГУ МЧС по Томской области. Фото: из открытых источников

«КП» будет следить за развитием событий.