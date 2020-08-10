Коронавирус в Томске, последние новости на 11 августа 2020 года: число заболевших почти достигло 4,7 тыс. человек, бассейны начали работу

Город возвращается к привычной жизни ,несмотря на продолжающуюся пандемию. Фото: из открытых источников

На утро 11 августа в Томской области зафиксировано 4 682 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 56 новых были выявлены вчера.

Из вновь заболевших у 23 инфекция протекает бессимптомно, у 23 имеются признаки ОРВИ, у десяти томичей диагностирована пневмония. Число летальных исходов за минувшие сутки не изменилось и по- прежнему составляет 45 человек.

На утро 11 августа данные по коронавирусу таковы. Фото: из открытых источников

В обсерваторах под Томском находятся на карантине 44 постояльца. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса еще 57 человек. Суточный показатель выздоровевших вновь превысил число новых случаев. Всего в Томской области уже победили «корону» 3 275 человек.

Коэффициент распространения инфекции немного понизился и сейчас равен 1,00. Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для поэтапного снятия ограничений режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Бассейны снова открыты

10 августа возобновил свою работу бассейн ТПУ «Политехник», сообщила вчера пресс-служба вуза.

Всех посетители обязаны пройти термометрию при входе. Клининговая служба будет регулярно обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами.

В бассейн будут допускаться посетители в возрасте от 14 до 65 лет при наличии документа, удостоверяющего личность. Каждый посетитель должен будет заполнить заявление об отсутствии признаков заболеваний и факта международных поездок в течение последних 14 дней.

С 30 июля также возобновил свою работу Центр водных видов спорта «Звездный». Тренировки в сухих залах и на дорожках двух бассейнов доступны томичам с 14 до 65 лет. На аналогичных условиях, начиная с 31 июля, принимает посетителей СК «Акватика».