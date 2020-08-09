Коронавирус в Томске, последние новости на 10 августа 2020 года:коэффициент распространения продолжает расти

Еще двое жителей Томской области скончались от коронавируса. Фото: из открытых источников

На утро 10 августа в Томской области зафиксировано 4 626 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 50 новых были выявлены вчера.

Из вновь заболевших у 25 инфекция протекает бессимптомно, у 24 имеются признаки ОРВИ, у одного пациента диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов продолжает расти: за минувшие сутки от COVID-19 скончались еще два наших земляка. В общей сложности коронавирус унес жизни 45 жителей Томской области.

-У обоих скончавшихся инфекция осложнялась тяжелой двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, сепсисом. Пациенты входили в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, один из умерших страдал ожирением, что также повлияло на ухудшение самочувствия, - прокомментировал региональный оперштаб.

На утро 10 августа статистика такова. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса еще 57 человек. Суточный показатель выздоровевших вновь превысил число новых случаев. Всего в Томской области уже победили «корону» 3 218 1 человека.

В обсерваторах под Томском находятся на карантине 46 вынужденных постояльцев.

Коэффициент распространения инфекции продолжает повышаться. Сейчас он равен 1,07. (вчера был 1,05). Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для поэтапного снятия ограничений режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе до 31 августа включительно.