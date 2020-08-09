«Локомотив экономики»: работники строительной отрасли Томской области отмечают свой профессиональный праздник

В строительной отрасли региона сейчас трудится более 34 тысяч человек. Фото: из открытых источников

Во второе воскресенье августа по всей России отмечают День строителя. В Томской области в строительном комплексе занято более 34 тысяч человек, или семь процентов всех работающих. Эту важнейшую для страны и региона отрасль нередко – и совершенно справедливо – называют «локомотивом экономики». Сегодня, в честь профессионального праздника, мы решили рассказать, в каком направлении и с какой скоростью он движется.

Жилые «квадраты» для города и села

К своему профессиональному празднику томский строительный комплекс подошел с обнадеживающими результатами, несмотря на карантинные меры, введенные из-за угрозы коронавируса. По данным Томскстата, в первом полугодии 2020 года объем строительных работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14% и составил 26 млрд рублей.

За январь-июнь в Томской области введено в эксплуатацию 121,3 тыс. квадратных метров жилья, что на 26,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В многоквартирных домах (а это 27 зданий и 1 515 квартир) за шесть месяцев сдано почти 50 тыс. кв. м жилья, в индивидуальных – около 71 тыс. кв. м.

Напомним, что всего по итогам 2019 года в регионе было введено в эксплуатацию 438,6 тыс. кв. м общей площади жилых помещений.

Во время пандемии в Томской области не была приостановлена ни одна большая стройка. Фото: из открытых источников

В 2020 году почти половина введенных площадей приходится на Томский район – 56,5 тыс. кв. м. Только индивидуального жилья за полгода здесь введено более 30 тыс. «квадратов». На втором месте областной центр, где строители возвели 41,5 тыс. кв. м жилья, в том числе 18,8 тыс. – индивидуального. В Шегарском районе, замкнувшем тройку лидеров, в жилом секторе введено в строй 2,9 тыс. кв. м.

В России действенным инструментом поддержки строительной индустрии (и самих покупателей недвижимости) в период пандемии COVID-19 стала госпрограмма льготной ипотеки под 6,5% и ниже. Так, томичи в первом полугодии 2020-го взяли ипотечных кредитов на сумму 9,5 млрд руб., то есть на 20% больше, чем за тот же период годом ранее.

Планы меняются – но не отменяются

В 2020-м строительным компаниям в Томской области, как и в других регионах, пришлось несколько скорректировать свои планы. Власти рассчитывают, в частности, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по итогам года будет возведено 460 тыс. кв. м жилой площади – на 130 тыс. меньше, чем ранее планировалось. Но с этой задачей строители уж наверняка справятся.

Среди потенциальных площадок для строительства власти рассматривают микрорайоны Северный Парк (и его продолжение), Южные Ворота, в Томске – жилой комплекс Радонежский. Есть планы по застройке территории бывших промышленных предприятий, а главное, по расселению аварийного жилья. Например, в областном центре по пер. Целинному уже выделена земля для строительства около 10 тыс. жилых «квадратов», сейчас ведется проектирование первого многоквартирного дома.

Благодаря труду специалистов-строителей город прирастает современными микрорайонами. Фото: из открытых источников

Впрочем, жилищное строительство – одно из важнейших направлений работы отрасли, но не единственное. Примеров тому в Томской области немало, достаточно назвать хирургический корпус областного онкодиспансера на 120 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену. Это крупнейший социальный объект, строящийся в регионе, с общим объемом финансирования 3 млрд 960 млн руб. Срок сдачи намечен на декабрь 2021 года.

Другая крупная стройка – два новых корпуса Итатского дома-интерната для престарелых и инвалидов, в который будет вложено около 550 млн руб. Уже сданы в эксплуатацию средняя школа на 1 100 учеников и детсад на 220 дошколят в Южных Воротах, еще один детский сад на 280 мест – в Северном Парке. Осенью-зимой будет завершено строительство детских дошкольных учреждений на 145 мест в райцентрах Кожевниково, Зырянское и Мельниково, а также школы на 200 мест в селе Корнилово (Томский район).

На крупнейших стройках работа продолжается и в выходные, и в праздники. Фото: из открытых источников

Сколько стоит профессионализм

В профессионализме томских строителей действительно мало кто сомневается. Теперь попробуем оценить, сколько стоит труд в этой отрасли, где необходимы, кстати, люди самых разных специальностей.

По информации Томскстата, в строительном комплексе региона в 2019 году средняя заработная плата насчитывала 32 551 руб. К сожалению, это на 28,5% ниже среднеобластной зарплаты, которая составила «на круг» 45 526 руб.

В России около двух миллионов людей самых разных профессий сегодня отмечают День строителя. Фото: из открытых источников

Свой расклад представили аналитики рекрутинговой платформы hh.ru. Проанализировав более 3 000 вакансий в строительной сфере Томской области с июля 2019-го по июль 2020 года, они выяснили, кто пользуется повышенным спросом у работодателей, а также составили топ-10 вакансий по зарплате.

Говорят, что женщины – машинисты башенных кранов зачастую работают лучше мужчин. Фото: из открытых источников

Так, средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для строителей разных специальностей в регионе составляет 50 тыс. руб., по России в целом – 60 тыс. Наиболее высоким спросом пользуются инженеры производственно-технического отдела (до 100 тыс. руб. на руки), сварщики металлических конструкций (от 80 тыс. руб.), электромонтажники (от 45 до 90 тыс.). Востребованы на томском рынке – и тоже хорошо оплачиваются – геодезисты, инженеры-сметчики, электрогазосварщики, прорабы и некоторые другие специальности.

Зарплатные ожидания строителей, судя по резюме, совпадают с предложением работодателей – порядка 50 тыс. руб. Количество вакансий увеличивается быстрее, чем количество соискателей, информирует HeadHunter Сибирь: в Томской области конкуренция составляет меньше трех резюме на место. По мнению аналитиков, это говорит о дефиците кадров в строительстве.

Представители одной из ведущих отраслей экономики достойны высокой оплаты труда. Фото: из открытых источников

«КП-Томск» присоединяется к поздравлениям в адрес представителей строительной отрасли! Желаем масштабных проектов и экономической устойчивости, крепкого здоровья и благополучия в доме!«КП-Томск» присоединяется к поздравлениям в адрес представителей строительной отрасли! Желаем масштабных проектов и экономической устойчивости, крепкого здоровья и благополучия в доме!