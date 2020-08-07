Коронавирус в Томске, последние новости на 8 августа 2020 года: коэффициент распространения снова близок к единице, возобновлены авиарейсы на север региона

С 11 августа из Томска снова можно будет улететь в Каргасок, Кедровый и Новый Васюган. Фото: из открытых источников

На утро 8 августа в Томской области зарегистрировано 4 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 54 новых были выявлены вчера.

Из вновь заболевших у 13 диагностирована пневмония, у 18 имеются признаки ОРВИ, у 23 томичей инфекция протекает бессимптомно. К сожалению, вчерашний день вновь был отмечен печальными новостями: коронавирус унес жизнь еще одного нашего земляка. Теперь жертв пандемии в регионе 43.

- Пациент входил в группу риска по возрасту и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Коронавирусная инфекция протекала у него в тяжелой форме и осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, а также респираторным дистресс-синдромом, - уточнили в региональном оперштабе.

На утро 8 августа статистика по коронавирусу такая. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за последние сутки выздоровление еще 66 человек. Суточный показатель выздоровевших вновь превысил число новых случаев. Всего в Томской области уже победили «корону» 3098 человек. В обсерваторах под Томском находятся на карантине 47 вынужденных постояльцев.

По данным оперштаба в коечном фонде, развернутом в Томской области для лечения COVID-больных насчитывается 67,9% свободных мест. Охват тестированием населения составляет 317,5 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции немного вырос, но по прежнему ниже единицы. Сейчас он равен 0,98 (вчера был 0,93). Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для поэтапного снятия ограничений режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

Авиарейсы на север региона

С 11 августа возобновляются регулярные авиарейсы из Томска в Каргасок, Новый Васюган и город Кедровый. Решение об этом принял губернатор Сергей Жвачкин. Напомним, в начале апреля региональные власти временно приостановили перелеты по данным маршрутам из-за пандемии коронавируса и резкого падения пассажиропотока.

Данные авиарейсы по распоряжению главы региона будут субсидироваться из областного бюджета, поэтому цены на билеты доступны для жителей отдаленных населенных пунктов.

Выполнять воздушные перевозки в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый будет авиакомпания «СиЛА» на 15-17-местных самолетах Ан-28. Полное расписание рейсов размещено на официальном сайте аэропорта «Томск».

Коронавирус в закрытом городе

Число заболевших COVID-19 северчан продолжает расти. Фото: из открытых источников

По состоянию на 6 августа на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 270 подтвержденных случаев COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находятся шесть пациентов, ещё четверо проходят лечение в ЛПУ города Томска, - сообщает пресс-служба Межрегионального управления N 81 ФМБА России.

- Из числа ранее заболевших 221 человек выздоровел. Под медицинским наблюдением находятся 99 человек, из них: один - вернувшийся на территорию ЗАТО Северск из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и 98 - контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 1899 человек - также говорится в сообщении. Напомним, по данным на 4 августа в закрытом городе насчитывалось 258 заболевших, 12 из них находились в стационарах.