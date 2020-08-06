Коронавирус в Томске, последние новости на 7 августа 2020 года: число заболевших приближается к 4,5 тыс., новые правила учебы для школьников и студентов

Школьникам придется привыкать к новым правилам организации занятий. Фото: из открытых источников

На утро 7 августа в Томской области зафиксирован 4 471 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 60 новых были выявлены вчера.

Из вновь заболевших у пяти диагностирована пневмония, у 28 имеются признаки ОРВИ, у 27 томичей инфекция протекает бессимптомно. К сожалению, вчерашний день был отмечен печальными новостями: коронавирус унес жизни еще двоих наших земляков. Теперь жертв пандемии в регионе стало 42.

-В анамнезе обоих умерших полиорганная недостаточность. Один входил в группу риска по возрасту, второй в результате приобретенных хронических заболеваний имел тяжелую почечную патологию. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, - уточнили в региональном оперштабе.

На уутро 7 августа статистика такая. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за последние сутки выздоровление еще 63 человек. Суточный показатель выздоровевших вновь превышает число новых случаев. Всего в Томской области уже победили «корону» 3032 человека. В обсерваторах под Томском находятся на карантине 50 вынужденных постояльцев, еще буквально три дня назад их было всего 9.

По данным оперштаба в коечном фонде, развернутом в Томской области для лечения COVID-больных насчитывается 67,9% свободных мест. Охват тестированием составляет 317,5 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции немного вырос, но по прежнему ниже единицы. Сейчас онравен 0,95( вчера был 0,93). Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для снятия большинства ограничений режима повышенной готовности, который действует до 31 августа включительно.

Уроки по новым правилам

По поручению губернатора Сергея Жвачкина для детских садов, учреждений дополнительного образования, школ, техникумов, колледжей и вузов разработаны новые требования по организации учебного процесса.

Так, с сентября на входе в образовательные учреждения будут разводить потоки обучающихся и измерять температуру. Студенты всех вузов и работники образования обязаны носить маски. При этом педагоги, сохраняющие социальную дистанцию при проведении лекций, маски могут не надевать.

Все помещения должны ежедневно обрабатываться дезинфицирующими средствами, включая контактные поверхности. Коридоры, учебные аудитории, классы в течение дня будут многократно проветриваться. В школах предусмотрен гибкий график занятий: часть предметов будет проводиться дистанционно. Среди них музыка, изобразительное искусство, основы этики. Физкультура по возможности останется на свежем воздухе. Также за каждым классом закрепят отдельный кабинет для проведения в нем основных уроков, кроме ряда предметов, таких, как физика, химия, информатика, технологии. Учебники выдадут в августе, до начала занятий.