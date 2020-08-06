Желто-полосатый сезон: как томичам выбрать самые вкусные арбузы и дыни?

Большинство россиян любит арбузы и дыни за приятный вкус и полезные свойства. Фото: из открытых источников

Каждый год специалисты призывают покупателей не верить сказкам ушлых продавцов о ранних сортах арбузов. Порой желание полакомиться пересиливает доводы разума, и уже в июне томичи несут из супермаркетов судом созревшую полосатую «ягодку». Однако наступил август, в Томске началась массовая реализация арбузов и дынь, а Роспотребнадзор обновил свои рекомендации по их покупке.

Похоже, «ягодка» созрела

Арбузы и дыни любят многие – и за приятный вкус, и за полезные свойства. Благодаря высокому содержанию сахаров, витаминов, солей железа эти плоды рекомендуют употреблять для улучшения кроветворения, при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях печени, почек, малокровии.

Лучшим временем для покупки бахчевых Роспотребнадзор называет август и сентябрь, то есть период их естественного созревания. Безусловно, покупателям необходимо обращать внимание на условия реализации дынь и арбузов.

Санврачи из года в год напоминают: не следует покупать их в неустановленных местах торговли, навалом, с земли, вдоль автодорог. Как минимум, торговая точка должна быть оборудована навесом или зонтом. Арбузы и дыни, если речь идет об уличной торговле, следует хранить на специальных поддонах (подтоварниках). Разумеется, сам объект и окружающую территорию необходимо содержать в чистоте.

Возле проезжей части бахчевые впитывают токсины из воздуха и земли. Фото: из открытых источников

Продукция должна сопровождаться документами, удостоверяющими ее происхождение, качество и безопасность, отмечают в Роспотребнадзоре. А потребитель вправе потребовать эти бумаги у продавца.

Работники торговли, которые заняты реализацией бахчевых культур, обязаны иметь личную медкнижку. Кроме того, персонал должен быть обеспечен санитарной одеждой (и выглядеть опрятно), иметь нагрудный знак с указанием организации и своего ФИО, а также строго соблюдать правила личной гигиены. Еще одно требование – наличие вывески с наименованием юрлица или именем предпринимателя, а также с указанием режима работы. На товаре должны быть четко оформленные ценники – мятые бумажки с каракулями не годятся.

При покупке стоит обратить особое внимание на целостность поверхности плода. Внимательно осмотрите арбуз или дыню: на корке не должно быть трещин, вмятин, признаков порчи. Кстати, продажа бахчевых частями или с надрезами – для демонстрации спелости – не допускается. Увы, в теории, а не на практике.

Нелишне напомнить (тем более что коронавирус еще не отступил!), что перед употреблением бахчевые необходимо тщательно вымыть под проточной водой, лучше с мылом. А разрезанные арбуз или дыня должны храниться в холодильнике.

Арбуз: стук, треск, красота!

Притом что требования надзорного ведомства к торговле бахчевыми одинаковы, выбор их несколько отличается. Вот какие советы дают покупателям специалисты Роскачества.

У качественного арбуза глянцевая, блестящая корка с контрастными полосами без трещин, надрезов и прочих повреждений. Спелый арбуз можно легко оцарапать – проведя по нему ногтем, вы без труда снимете верхний слой кожуры. А по молодой ягоде ноготь будет просто скользить.

Спелый арбуз при постукивании должен звучать глухо. Лучший же тест на спелость – это треск, который издает полосатый плод, если его сжать руками. Такой товар можно смело покупать.

Кстати, хвостик арбуза и его основание сухие, а бочок, на котором он лежал на бахче, желтый, а не белый. Не стоит выбирать из кучи ни самый крупный, ни самый маленький: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами. Пусть вам поможет чувство меры – лучше всего выбирать арбузы среднего размера. Слишком большой, возможно, перекормлен препаратами, усиливающими рост, а маленький, как правило, неспелый.

На уличном развале товар обычно дешевле, но с санитарией там плоховато. Фото: из открытых источников

Спелым арбузам свойственно трескаться, но брать такие не стоит, как и разрезанные плоды. Дело в том, что микроорганизмы с загрязненной поверхности легко попадают внутрь и быстро размножаются в питательной среде сладкой мякоти. В результате едоку легко заработать пищевое отравление.

Ну и напоследок: если купленный вами арбуз имеет кислый запах (это можно обнаружить только дома), ни в коем случае не ешьте его – тоже неприятностей не оберетесь.

В Японии выращивают квадратные арбузы: стоят они дорого, а по вкусу ничем не отличаются. Фото: из открытых источников

Дыня: и пощупать, и погладить…

У дыни не очень плотная кожура, поэтому выбранный вами продукт должен быть целым, без пятен, вмятин и трещин. В зависимости от сорта у «колхозницы» шкурка бывает гладкая, а у «торпеды» – шершавая, с бороздами.

Окраска кожуры расскажет, не был ли поврежден плод при перевозке или хранении. Допускается лишь одно небольшое круглое пятно немного светлее основной «масти»: на этом месте дыня лежала на земле. Но если она вся покрыта темными пятнами, скорее всего, это признак порчи.

Щелкать и стучать по дыньке не стоит, достаточно слегка хлопнуть рукой. Если раздастся глухой звук, то плод зрелый, а если звонкий, немного хрустящий, как у спелого арбуза, – нет. Можно также испытать «избранницу» на упругость. Возьмите ее двумя руками и слегка сдавите: хорошая дыня должна слегка пружинить. Если плод на ощупь твердый, он явно недоспелый, а если на кожуре остается след от пальцев, напротив, перезрелый.

Что касается употребления, про обязательное мытье мы уже напомнили. И никогда не храните разрезанную и недоеденную дыню в тепле, при комнатной температуре: не съели за один раз – уберите ее немедленно в холодильник.

По мнению диетологов, дыня – довольно тяжелый продукт, поэтому лучше всего ею лакомиться в промежутках между приемами пищи, но не после еды и не на голодный желудок. Не рекомендуется употреблять этот плод людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям.

Ценник: к концу лета – дешевле

В наших сибирских широтах настоящие любители, дождавшись арбузно-дынного сезона, уже наверняка успели прицениться к этим фаворитам августовского рынка.

Прямо сейчас арбузы в Томске стоят от 27 до 33 рублей за килограмм, в зависимости от того, где их покупать, – на уличном развале, в супермаркете или магазине рядом с домом. То же самое и дыни: за мелкую, но сладкую «колхозницу», как и за большущую «торпеду», просят 75-78 рублей.

Многие ли смогут устоять против такого красно-бело-зеленого великолепия? Фото: из открытых источников

Если набраться терпения, к концу августа – началу сентября можно дождаться существенного снижения цен. Но разве остановишь едоков, даром, что немалая часть арбузов и дынь съедается недозрелыми...

На этот случай у российских кулинаров есть рецепты, как превратить бросовый товар в оригинальную закуску или десерт. Например, арбуз можно засолить: это не сложнее чем заготовка огурцов или помидоров, и рассол делается примерно такой же.

На трехлитровую банку взять лист хрена, 4-5 листьев вишни и смородины, если есть – парочку листьев дуба, головку чеснока, душистый горошек, соль – 2-3 столовых ложки. Мякоть незрелой «ягоды» нарезать на кубики 5 на 5 сантиметров. На дно емкости уложить зелень, сверху арбуз, залить холодной водой и прижать. Выдержать два-три дня (через сутки переставить в прохладное место), и хрустящая закуска готова.

Корки тоже выбрасывать жалко, весу-то в них сколько! Тем, кто не ленив, советуем приготовить цукаты.

Тут чем корка толще осталась, тем лучше. Верхний зеленый слой надо срезать, остальное порезать на кубики, залить холодной водой, довести до кипения и отварить минут 15−20.

Сварить сахарный сироп в отношении к весу продукта 1:1,2 (то есть сахара взять чуть больше). Опустить в него корочки, варить на медленном огне после закипания минут 15. Потом выключить плиту, и пусть варево настаивается часов 8-10. Затем опять проварить 15 минут, и еще разок настоять, чтобы хорошо пропитались. И опять проварить (да, процесс повторяется не раз). Наконец, выложить готовые цукаты на пергаментную бумагу, пересыпать сахаром и дать подсохнуть. Готово!

Из дыни тоже можно приготовить разные лакомства, в том числе, ароматное варенье. Фото: из открытых источников

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