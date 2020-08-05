Коронавирус в Томске, последние новости на 6 августа 2020 года: коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться, фармакаологи СибГМУ разработали эффективные схемы лечения COVID-19

В Респираторном госпитале СибГМУ пролечились почти 400 томичей. Фото: из открытых источников

На утро 6 августа в Томской области зафиксировано 4 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 53 новых медики выявили вчера.

Из вновь заболевших у 10 диагностирована пневмония, у 22 имеются признаки ОРВИ, у 21-го человека инфекция протекает бессимптомно. Новых смертей от коронавируса в регионе за минувшие сутки не зафиксировано и число жертв пандемии по-прежнему составляет 40 человек.

Данные на утро 6 августа. Фото: из открытых источников

В обсерваторах под Томском находятся на карантине 50 вынужденных постояльцев, еще буквально три дня назад их было всего 9.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за последние сутки выздоровление еще 68 томичей. Уже несколько дней подряд число выздоровевших от коронавируса в регионе превышает число выявляемых новых случаев. Всего в Томской области уже победили «корону» 2969 человек.

По данным оперштаба в коечном фонде, развернутом в Томской области для лечения COVID-больных насчитывается 67,9% свободных мест. Охват тестированием составляет 319,5 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции продолжает понижаться и уже достиг 0,87. Вчера он был равен 0,93. Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для снятия большинства ограничений режима повышенной готовности, который действует до 31 августа включительно.

Новые схемы лечения

В респираторном госпитале СибГМУ, начавшем работу 16 мая, пролечено 397 человек. На сегодняшний день на госпитализации здесь находятся 85 пациентов. Выздороветь от коронавируса им помогают эффективные схемы лечения, разработанные клиническими фармакологами медвуза.

Они отслеживают и анализируют современные тренды по фармакотерапии COVID-19, и оперативно внедряют их во врачебную практику.

- На основе имеющихся клинических рекомендаций Минздрава России и Росздравнадзора клинические фармакологи СибГМУ разработали внутренние алгоритмы лечения, диагностики и порядок действий для врачей – когда и какой препарат в каком случае назначить, что делать, если проявляются побочные эффекты. Все это в виде кратких алгоритмов, доступных на рабочих местах у каждого врача, что позволяет оперативно принимать решения по каждому пациенту, - отметила ректор медуниверситета Ольга Кобякова.

В настоящее время в Томской области открыты:

Музеи, парки аттракционов, торговые центры, летние веранды заведений общепита, фитнес- клубы и бассейны.

Международные рейсы из аэропорта «Томск» не выполняются.