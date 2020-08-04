Коронавирус в Томске, последние новости на 5 августа 2020 года: в обсерваторах снова возросло число постояльцев

На утро 5 августа в Томской области выявлено зафиксировано 4 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 48 пополнили статистику вчера. Из вновь заболевши у 8 диагностирована пневмония, у 19-ти имеются признаки ОРВИ, у 21-го человека инфекция протекает бессимптомно. К сожалению, за минувшие сутки были зафиксированы сразу две смерти томичей, имевших подтвержденный COVID-диагноз. Жертв пандемии теперь в регионе насчитывается 40.

- У обоих скончавшихся пациентов инфекция осложнялпсь крайне тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, респираторным дистресс-синдромом, острой дыхательной недостаточностью. Умершие относились к старшей возрастной категории и были включены в группу риска по заболеваниям сердечно-сосудистой и эндокринной системы, - уточнил региональный оперштаб.

На утро 5 августа статистика такая.Фото: из открытых источников

Также он сообщил, что контрольные ПЦР-тесты подтвердили за последние сутки выздоровление 58 томичей. Уже несколько дней подряд число выздоровевших от коронавируса в регионе превышает число выявляемых новых случаев. По мнению экспертов, это свидетельствует о выходе на плато эпидемии. Всего в Томской области уже победил «корону» 2901 человек.

В обсерваторах под Томском находятся на карантине 48 вынужденных постояльцев, еще два дня назад их было всего 9.

В коечном фонде, развернутом в Томской области для лечения COVID-больных насчитывается 68,2% свободных мест. Охват тестированием составляет 317,5 на 100 тысяч населения . Коэффициент распространения инфекции понизился и впервые за минувшую неделю ниже единицы. Он равен 0,93. Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для снятия большинства ограничений режима повышенной готовности, который действует до 31 августа включительно.