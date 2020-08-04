Коронавирус в Томске, последние новости на 5 августа 2020 года: в обсерваторах снова возросло число постояльцев
На утро 5 августа в Томской области выявлено зафиксировано 4 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 48 пополнили статистику вчера. Из вновь заболевши у 8 диагностирована пневмония, у 19-ти имеются признаки ОРВИ, у 21-го человека инфекция протекает бессимптомно. К сожалению, за минувшие сутки были зафиксированы сразу две смерти томичей, имевших подтвержденный COVID-диагноз. Жертв пандемии теперь в регионе насчитывается 40.
- У обоих скончавшихся пациентов инфекция осложнялпсь крайне тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, респираторным дистресс-синдромом, острой дыхательной недостаточностью. Умершие относились к старшей возрастной категории и были включены в группу риска по заболеваниям сердечно-сосудистой и эндокринной системы, - уточнил региональный оперштаб.
На утро 5 августа статистика такая.Фото: из открытых источников
Также он сообщил, что контрольные ПЦР-тесты подтвердили за последние сутки выздоровление 58 томичей. Уже несколько дней подряд число выздоровевших от коронавируса в регионе превышает число выявляемых новых случаев. По мнению экспертов, это свидетельствует о выходе на плато эпидемии. Всего в Томской области уже победил «корону» 2901 человек.
В обсерваторах под Томском находятся на карантине 48 вынужденных постояльцев, еще два дня назад их было всего 9.
В коечном фонде, развернутом в Томской области для лечения COVID-больных насчитывается 68,2% свободных мест. Охват тестированием составляет 317,5 на 100 тысяч населения . Коэффициент распространения инфекции понизился и впервые за минувшую неделю ниже единицы. Он равен 0,93. Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для снятия большинства ограничений режима повышенной готовности, который действует до 31 августа включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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