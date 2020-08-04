Знай наших: Томск лидирует в России по упоминаниям искусственного интеллекта в новостях

Аналитики Яндекса изучили заголовки новостей отечественных СМИ об искусственном интеллекте за последние 10 лет, чтобы узнать, о чем журналисты пишут чаще всего и каким представляется им будущее "разума из машины".

Томск оказался на третьем месте среди российских городов по числу упоминаний машинного разума в заголовках новостей, сообщает пресс-служба Яндекса. Информационные поводы бывают самые разные: «Томский ученый модернизировала алгоритмы машинного обучения в CERN для открытия редких распадов бозона Хиггса», «Нейросеть против природы: томские ученые будут прогнозировать паводки», «Томские ученые научили искусственный интеллект забывать» и т. д.

Что он создал и кому помог?

В исследовании учитывались все заголовки на Яндекс.Новостях, в которых встречались словосочетания «искусственный интеллект», «машинное обучение», слово «нейросеть» или сокращение «ИИ».

По данным компании, за 10 лет доля новостей про искусственный интеллект в общем информационном потоке удвоилась, но в последние пару лет почти не меняется. Сегодня ИИ попадает в заголовки примерно так же часто, как Роскомнадзор, NASA и Меган Маркл.

Чаще всего заголовки сообщают, что искусственный интеллект что-то создал; как правило, это какие-нибудь изображения, музыка, тексты или видео. Кроме того, ИИ часто что-нибудь определяет или диагностирует, например, рак или грипп, а также прогнозирует, скажем, исход спортивного состязания. В списке действий машинного разума, которые часто встречаются в заголовках, на первых позициях значатся глаголы «создал», «определил», «нашел», «предсказал» и «помог».

Томичи разрабатывают цифровую платформу, позволяющую спрогнозировать появление эпидемий.Фото: из открытых источников

Новости про ИИ очень разные, от сообщений о достижениях, обещающих прорыв в какой-то сфере жизни, до заметок о неожиданных и смешных результатах работы нейросетей. Вот лишь несколько примеров.

- Искусственный интеллект видит ожирение землян из космоса.

- Нейросеть разработала вакцину от гриппа.

- ИИ выявляет работников с депрессией и понижает их в должностях.

- Искусственный интеллект выиграл в покер почти два миллиона долларов.

- ИИ пообщался с людьми и возненавидел человечество.

- Искусственный интеллект – идеальный любовник?

Нейросети – Томску и миру

Со многими сложными задачами нейросети могут справиться гораздо быстрее человека. Иногда журналисты делают акцент именно на этой нечеловеческой скорости. Например, «меньше чем за секунду» ИИ может поймать браконьера и воссоздать Вселенную. «За пару секунд» он способен уничтожить город и собрать кубик Рубика, а «меньше чем за минуту» – диагностировать коронавирус и сделать 12 логотипов.

Значительная группа публикаций об ИИ рассказывает, в чем он уже превзошел человека. Например, СМИ много писали о поражениях, которые человек потерпел в противостоянии «умной машине» в покере, игре в го, DotA, StarСraft и Quake.

Впрочем, искусственный интеллект теснит человека не только в играх. Заголовки новостей то и дело сообщают, что ИИ заменит кого-то или просто лишит работы. Причем среди первых кандидатов на увольнение сами журналисты, кроме того, в этом контексте часто упоминают менеджеров, программистов и врачей.

В Томской области состоялся эксперимент по уборке зерновых беспилотным комбайном.Фото: из открытых источников

Некоторые новости об ИИ, по-видимому, появляются в основном потому, что в них есть второй герой – какая-нибудь известная персона. По данным Яндекса, в заголовках российских СМИ последнего десятилетия рядом с искусственным интеллектом чаще других оказывались Владимир Путин, Илон Маск и Стивен Хокинг.

Нередко журналисты выносят в заголовок название компании-разработчика или страны, в которой произошло событие. Так, в первую тройку компаний по числу упоминаний вошли Google, Яндекс и Microsoft, а в тройку государства – Россия, Китай и США.

Заголовок примерно каждой 20-й новости об искусственном интеллекте сообщает о каком-либо устройстве с его использованием. Чаще всего речь идет о различных гаджетах, роботах, автомобилях и оружии. Также полем деятельности нередко становится медицина и, конечно, научные исследования. Чтобы в этом убедиться, достаточно в поисковом разделе «Новости» набрать сочетание слов «Томск» и «искусственный интеллект».

-В 2019 году Томский онкодиспансер завершил испытания модели ИИ для анализа маммографических снимков; если выяснится, что он справляется с анализом снимков не хуже врачей, его использование внедрят в клиническую практику.

-В Томске разрабатывают программное обеспечение с искусственным интеллектом для защиты малого бизнеса от хакерских атак. Прототип продукта должны создать к 2022 году.

- По причине пандемии вступительные испытания в томские вузы в 2020 году пройдут дистанционно, а за честностью абитуриентов будет следить система прокторинга, основанная на ИИ.

- Команды для междисциплинарных проектов, разрабатываемых в рамках Большого университета Томска, будут формироваться искусственным интеллектом на основе семантического анализа научных статей.

- Нынешней весной томские разработчики ИИ приступили к созданию цифровой платформы, позволяющей спрогнозировать появление и развитие эпидемий инфекционных болезней.

Чемпионат по робототехнике RoboCup Russia прошел в Томске в 2019 году.Фото: из открытых источников

До встречи в 6000 году

Иногда авторы указывают в заголовке год, к которому развитие искусственного интеллекта достигнет той или иной знаменательной отметки, отмечается в исследовании Яндекса. По таким названиям даже можно составить примерный план действий ИИ, хотя, надо заметить, он не вполне последователен.

Так, высказываются предположения, что к 2022 году машинный разум сможет выражать эмоции, в 2023-м станет причиной сокращений почти в 50% фирм, а в 2025-м сэкономит банкам более $70 млрд. Даты, когда ИИ заменит человека, называются разные – 2028-й, 2033-й, 2057-й…

За томскими школьниками на ЕГЭ присматривает искусственный интеллект.Фото: из открытых источников

Предполагается, в частности, что в 2026 году искусственный интеллект решит проблему рака, в 2030-м преобразует города, в 2037-м заменит водителей, в 2039-м (либо в 2062-м) станет умнее человека, в 2040-м заменит программистов, в 2047-м начнет вытеснять человека (несмотря на предыдущие ожидания), а в 2060 году превзойдет человека во всем.

С отдаленным будущим и вовсе путаница: кое-кто ожидает, что в 2075 году ИИ полностью уничтожит человечество. По другому прогнозу, только в 2119-м машина окончательно сравнится с человеком. И, наконец, в 6000 году искусственный разум будет править миром, хотя этого нам проверить не суждено...

В Томске открылась лаборатория ИИ для решения задач «Индустрии 4.0».Фото: из открытых источников

Руководитель лаборатории машинного интеллекта Яндекса Александр Крайнов подытоживает:

– Про искусственный интеллект говорят и пишут очень много. Заголовки почти всегда стараются сделать максимально эффектными, что, увы, приводит к неправильному пониманию того, что такое ИИ. Для многих это пока что-то вроде чуда, с ним связаны заблуждения, страхи, надежды и фантазии. Так же воспринимали электричество 150 лет назад. Как и электричеству, ИИ повсюду находится применение. Например, в Яндексе мы используем его в поиске, в рекомендациях, в рекламе, в навигационных сервисах, в прогнозе погоды, в переводе, в «Алисе»… Да практически везде. Пройдет время – и технологии искусственного интеллекта станут такой же привычной частью жизни, как лампочка и розетка.