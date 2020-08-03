2020-08-03T18:57:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 4 августа 2020 года: число заболевших превысило 4,3 тыс., дезинфекция жилого фонда продлится до конца эпидемии

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 4 августа 2020 года
Алиса Селезнева
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Ежедневно коммунальщики проводят дезинфекцию в сотнях домов Томска.Ежедневно коммунальщики проводят дезинфекцию в сотнях домов Томска.Фото: из открытых источников
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На утро 4 августа в Томской области зафиксировано 4 310 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 49 из них подтвердились вчера.

Из заболевших за последние сутки у пятерых человек диагностирована пневмония, у 23-х имеются признаки ОРВИ, у 21-го томича инфекция протекает бессимптомно.

Число летальных исходов не возросло и по-прежнему составляет 38 человек.

На утро 4 августа статистика такова. Фото: из открытых источников

На утро 4 августа статистика такова.Фото: из открытых источников

Число выздоровевших продолжает расти, за минувшие сутки оно снова значительно больше чем количество заболевших – 62 и 49 соответственно. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили на сегодняшний день выздоровление уже 2843 жителей региона. В обсерваторах на карантине осталось всего лишь 9 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом в Томской области для лечения COVID-больных насчитывается 68,2% свободных мест. Охват тестированием составляет 319,5 на 100 тысяч населения . Коэффициент распространения инфекции понизился и равен единице. Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для снятия большинства ограничений режима повышенной готовности, который действует до 31 августа включительно.

Уборкой - по вирусу

За минувшие выходные томские управляющие компании и ТСЖ провели санитарную обработку в местах общего пользования 798 многоквартирных домов.

Дезинфекция мест в многоэтажках Томска проводится для профилактики распространения COVID-19, начиная с 26 марта. Почтовые ящики, входные группы, кнопки вызова, лифтовые кабины и лестничные марши моются по графику с использованием средств дезинфекции, безопасных для людей и животных. Такая обработка поверхностей позволяет эффективно бороться с жизнеспособными вирусными частицами, убивая их за считанные минуты.

- Санобработка жилого фонда в Томске будет продолжаться весь период ограничительных мер, введенных в регионе из-за угрозы COVID-19, - заверяет мэрия областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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