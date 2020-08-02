2020-08-02T07:25:34+03:00
Губернские новости

На Новособорной площади развернута выставка, посвященная трудовому подвигу томичей в годы Великой Отечественной войны

Экспозиция приурочена к присвоению Томску почетного звания «Город трудовой доблести».
Антонина Ленская
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выставка расскажет томичам о трудовых подвигах их земляков в годы Великой отечественной войны.выставка расскажет томичам о трудовых подвигах их земляков в годы Великой отечественной войны.Фото: из открытых источников
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На площади Новособорной и на Набережной реки Томи открылась стендовая выставка, посвящённая трудовому подвигу жителей Томска. Экспозиция приурочена к присвоению Томску почетного звания «Город трудовой доблести».

В экспозиции собраны уникальные фотографии и документы того времени из архивов музеев и предприятий города. Выставка рассказывает о самоотверженном труде томичей на заводах и фабриках, их научной деятельности на кафедрах и в лабораториях, работе военных госпиталей, эвакуированных предприятий и учреждений культуры.

С полной версией онлайн-выставки, приуроченной к 75-летию Великой Победы и посвященной истории Томска, работе и быту его жителей в годы войны, можно познакомиться на сайте музея: http://tomsk-story.ru, а также на страницах музея в социальных сетях.

Выставка подготовлена музеем истории Томска при поддержке администрации города, Томского краеведческого музея имени М. Б. Шатилова, музея истории ТГУ, Сибирского ботанического сада ТГУ, Томского завода резиновой обуви, Томского инструментального завода и В. А. Сапожниковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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