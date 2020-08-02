Точки притяжения - в каждом районе

В 2020 году пандемия коронавируса неожиданно дала новый импульс для развития отечественной индустрии туризма, раскрыв потенциал путешествий внутри, а не вовне родной страны. Федеральные власти принимают неординарные меры по поддержке отрасли.

Например, на днях стало известно, что Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских граждан на путешествия по стране. За каждую поездку туристы смогут получить «кэшбэк» от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от тура. Распространяется программа поддержки и на сельский туризм. Ожидается, что это привлечет внимание россиян к путешествиям по родной глубинке, а значит, обеспечит приток бюджета, позволит развивать туристические направления, улучшать инфраструктуру и, кстати, создавать новые рабочие места на селе.

Со списком из 227 объектов сельского туризма, включенных в программу, можно ознакомиться на Национальном туристическом портале. Правда, Томская область в качестве приоритетных направлений в этом госпроекте пока не фигурирует. Между тем в нашем регионе с 2019 года наметился новый, более современный и эффективный подход к развитию внутреннего туризма.

- Мы смотрим на туризм прежде всего как на экономическую отрасль, - подчеркивает замначальника областного департамента экономики Александр Соловьев. - Туристические компании, гостиницы, заимки и так далее - все это субъекты малого и среднего бизнеса. И развиваться они будут, только если местным предпринимателям это будет выгодно, то есть в том случае, когда в районы будет обеспечен достаточный туристический поток.

В ведение департамента экономики комитет развития внутреннего и въездного туризма был передан в прошлом году. По словам А. Соловьева, одним из первых шагов стал анализ ситуации по региону в целом. Необходимо было понять, почему в Томской области, с ее богатейшими природными ресурсами, с достопримечательностями «столицы», со множеством праздников и фестивалей, давно переросших статус «местечковых», наблюдается совсем небольшой турпоток. Причем основную его часть составляет деловой туризм, который ограничивается Томском.

Конечно, нахождение вне основных магистралей, а также удаленность большинства территорий всегда будут для области «болевой точкой». Но есть и другой аспект. «Оказалось, что наш регион (даже Томск, не говоря уже о районах) весьма слабо представлен в Интернете, - продолжает собеседник. - Понятно, что сейчас подавляющее число путешественников именно в Сети выбирает свои маршруты и места посещения. Когда целевая аудитория планирует отпуск или поездку на выходные дни, она прежде всего ищет информацию в Интернете. К сожалению, именно этого нашему региону не хватает».

Чтобы «нарастить» в Сети контент о туристических возможностях Томской области, о достопримечательностях, объектах гостеприимства и т. д., был запущен интернет-проект «Гид-путеводитель». «Мы будем агрегировать на этой платформе всю информацию о туристических объектах, «упаковывать» ее и давать доступ всем желающим, - поясняет Александр Соловье. - Вся размещенная информация индексируется в Яндексе, так что ссылки приведут на этот сайт».

Следующим шагом стало создание в 2020 году регионального проектного офиса «Креативные индустрии и туризм». Учреждение, подведомственное обладминистрации, занимается мониторингом событий, работает с туркомпаниями, размещает информацию на портале. Один из первых проектов офиса, который направлен на продвижение районов, – «Топ-10 мест, которые вам следует посетить».

Возможности увидеть собственными глазами красоту Родины - важный залог любви к ней.Фото: из открытых источников

- Нужно в каждом муниципалитете находить «точки притяжения», информировать о них как можно больше людей, ну и, конечно, оказывать поддержку предпринимателям, - считает председатель комитета по развитию внутреннего и въездного туризма Ирина Лахтионова. - Мы понимаем, что туда поедут не тысячи людей, а небольшие группы или семьи. Но для местного малого бизнеса такой туристический интерес чрезвычайно важен. Да, пока здесь основная целевая аудитория – это жители Томска. Но, согласитесь, если нам самим не интересны районы области, сложно привлечь туда туристов из-за пределов региона!..

Топ-10 мест для Кожевниковского района уже можно увидеть на «Гиде-путеводителе». За ним последуют Асино и Первомайка, а далее, постепенно, - остальные муниципальные образования. Поиск точек концентрации туристических объектов в районах продолжается.