Коронавирус в Томске, последние новости на 15 декабря 2020 года: за сутки заболели 195, выздоровели 194 жителя

В местах массового пребывания людей важно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Фото: из открытых источников

15 декабря в Томской области общее число заболевших достигло 21 422 человека. За сутки было выявлено 195 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 92 - признаки ОРВИ, у 29 пневмония, у 74 инфекция протекает бессимптомно.

21 422 томича заразились коронавирусом с марта по декабрь уходящего 2020 года. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 194 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 16 696, умерших 194. В обсерваторе на карантине находятся 11 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 29,7% мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,97.

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 474,5.