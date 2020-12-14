Коронавирус в Томске, последние новости на 14 декабря 2020 года: за сутки зарегистрировано 187 заболевших

Диагноз COVID-19 должен быть подтвержден ПЦР-тестами. Анализы назначает врач. Фото: из открытых источников

14 декабря в Томской области общее число заболевших достигло 21 227 человек. За сутки было выявлено 187 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 93 - признаки ОРВИ, у 12 пневмония, у 82 инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 188 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 16 502, умерших 194 (в том числе 4 за последние сутки). В обсерваторах на карантине находятся 11 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 31,5% мест. Коэффициент распространения инфекции вырос на 0,01 значение и составляет 0,98.

За сутки 187 жителей региона заболело, 188 выздоровело. Фото: из открытых источников

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 484,8.