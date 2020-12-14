«Газпром межрегионгаз Новосибирск» запустил акцию по списанию пеней

Задолженность населения Томской области превышает 8,5 млн рублей. Фото: из открытых источников

В «Газпром межрегионгаз Новосибирск» стартовала акция «Пени исчезают в полночь» для абонентов, накопивших пеню за несвоевременную оплату потребленного газа. Всем должникам, рассчитавшимся за газ до 31 декабря, компания спишет начисленные ранее пени. Акция действует для населения Томска и Томской области, сообщила пресс-служба регионального поставщика природного газа.

По условиям акции всем абонентам, передавшим до 26.12.2020 фактическое показание прибора учета газа (при наличии счетчика) и полностью погасившим задолженность за газ до 31.12.2020, спишут начисленные и неоплаченные пени. Не подлежит списанию сумма пени, уже уплаченная или подлежащая уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу.

- В соответствии с постановлением Правительства РФ №424 от 02.04.2020 поставщик газа с апреля не начисляет пени за неисполнение абонентами договорных обязательств по оплате. Но у многих потребителей они были начислены до введения моратория. Кроме того, с 1 января 2021 года срок действия моратория закончится, автоматически начнется начисление пеней на всю сумму задолженности, а также приостановление подачи газа за долги, - прокомментировала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей «ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области» Марианна Дрягина.

По состоянию на 01.12.2020 просроченная задолженность населения Томской области превышает 8,5 млн рублей, долги за газ имеют 4,7 тыс. абонентов.

- Оплатить газ без комиссии можно, зарегистрировавшись в Личном кабинете «Мой Газ», либо без регистрации на сайте «Газпром межрегионгаз Новосибирск», www.mrg54.ru. Кроме того, оплатить газ можно в офисах, банкоматах, пунктах приема платежей банков, а также через онлайн-сервисы и терминалы самообслуживания, которыми абонент традиционно пользуется, - уточнила Марианна Дрягина.