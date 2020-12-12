Основной закон: 12 декабря томичи вместе со всей Россией отмечают День Конституции

Знание своих прав и обязанностей, исполнение законов –это все что нужно, чтобы жить в правовом обществе. Фото: из открытых источников

Напомним, что всего в истории современной России насчитывается пять Конституций: главный правовой документ страны принимали в 1918-м, 1925-м, 1937-м и 1978 годах. Ныне действующая Конституция РФ была принята в 1993-м. Отметим, что в числе ее составителей было более тысячи авторов. С 1994 года указом президента день 12 декабря объявлен государственным праздником (хотя и не является выходным).

Недавно, 4 июля 2020 года, вступили в силу поправки в Основной закон, одобренные в ходе общероссийского голосования. Среди них социальные гарантии гражданам, доступность медицины, приоритетное значение науки и образования, защита окружающей среды и так далее.

Право на труд: только цифры

Регион занял третье место по среднемесячным доходам в Сибири. Фото: из открытых источников

В одной из основополагающих статей Конституции РФ говорится: каждый гражданин имеет право на труд за вознаграждение и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

В канун праздника актуальную информацию предоставил Томскстат. Статистические данные о зарплате показывают, как за 9 месяцев 2020 года изменились основные индикаторы, характеризующие уровень жизни населения в Томской области.

Так, среднемесячная зарплата в регионе за январь-сентябрь 2020 года составила 46 644 руб. – это 3-е место по Сибири. Самая высокая заработная плата в Красноярском крае – 52 649 руб., а самая низкая в Алтайском крае – 28 695 руб.

Реальная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) составила 102,8% по сравнению с 2019 годом. Показатель вырос во всех субъектах округа, за исключением Кемеровской области.

Среднедушевые доходы населения Томской области за этот период составили 28 427 руб. По этому показателю томичи занимают 3-е место после жителей Красноярского края (30 344 руб.) и Новосибирской области (29 564 руб.).

По информации Томскстата, номинальная зарплата выросла во всех сибирских регионах, кроме Омской области. Однако реальные денежные доходы, учитывающие изменение цен, увеличились только в Республиках Алтай, Тыва и Хакасия, а в остальных субъектах – снизились. В Томской области реальные денежные доходы составили 98,6% к аналогичному уровню прошлого года.

На рынке труда региона уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 октября 2020 года составлял 5,6%: это 6-е место среди регионов СФО. Минимальный уровень был зафиксирован в Алтайском крае (3,5%), а максимальный – в Республике Тыва (23,6%).

Проверьте свои познания

Цель диктанта –дать каждому желающему возможность определить свой уровень правовых знаний, необходимых в повседневной жизни. Фото: из открытых источников

В ознаменование государственного праздника жителям Томской области предлагается проверить свои знания об Основном законе РФ.

Так, детско-юношеский парламент приглашает участвовать в викторине на знание Конституции: она состоится на платформе Zoom сегодня, 12 декабря, в 17 часов. Стать участниками могут молодые томичи от 14 до 18 лет, для этого необходимо собрать команду из трех человек и зарегистрироваться.

Также для граждан в возрасте от 14 лет еще есть возможность принять участие в написании Всероссийского правового (юридического) диктанта, который в 2020 году посвящен Конституции РФ. Проверить свою правовую грамотность можно на сайте юрдиктант.рф.

Для юных жителей Томска 12 декабря организована игра-кругосветка «С Конституцией дружу» в детском многопрофильном клубе «Смена». Познавательный марафон проводится в двух форматах: онлайн и оффлайн.

Пройти игру онлайн желающие смогут, перейдя по ссылке: http://ddtsmena.ru/elementor-6107/. Оффлайн режим предусмотрен для командной работы в детских объединениях клуба, которым предстоит прокачать свои знания и коммуникативные компетенции.

Также организаторы предлагают томичам принять участие в фотовыставке «Символы России». Свои снимки можно выкладывать по ссылке: https://vk.com/album-39082441_276515116

Хочется верить, что знакомство с Основным законом РФ для наших молодых сограждан в будущем обернется умением знать и защищать свои конституционные права.