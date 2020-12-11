Коронавирус в Томске, последние новости на 11 декабря 2020 года: свободных коек в госпиталях стало меньше

В Томской области жители с 9 октября 2020 года обязаны носить маски в общественных местах. Фото: из открытых источников

11 декабря в Томской области общее число заболевших достигло 20 648 человек. За сутки было выявлено 199 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 137 - признаки ОРВИ, у 15 пневмония, у 47 инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 203 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 15 908, умерших 190 (из них 5 за сутки). В обсерваторах на карантине находятся 11 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 28,9% мест. Коэффициент распространения инфекции, как вчера, составляет 0,99.

199 случаев заболевания коронавирусом выявлено в регионе за сутки. Фото: из открытых источников

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 484,9.