Корзина карман тянет: в Томской области в ноябре подорожали базовые продукты питания

В России с начала года больше всего подорожали сахар, подсолнечное масло и картофель. Фото: из открытых источников

Информация о подорожания продуктов на текущей неделе остается в топе новостей. По официальной статистике, продовольственная инфляция в РФ в октябре составила 4,83%. Исследовательский холдинг «Ромир» приводит другие данные: цены на продукты и товары повседневного спроса выросли за год на 14%. Как поясняют эксперты, цифра не противоречит Росстату, поскольку организации рассматривают разные перечни товаров.

Зато водка подешевела

Томскстат на днях обнародовал цены на основные продовольственные товары, сложившиеся в регионе в ноябре 2020 года, в сравнении с прошлогодними. Так, хлеб и хлебобулочные изделия подорожали в среднем на 6,2%. Причем выпечка из пшеничной муки первого и второго сорта стала дороже примерно на два рубля за килограмм, а из муки высшего сорта – почти на девять.

Мясопродукты выросли в цене на 1,2% – в среднем, разумеется. Говядина (кроме бескостного мяса) в ноябре стоила 378 руб. за кило – на 18 руб. дороже, чем годом ранее. К радости покупателей, «средний» килограмм свинины подешевел на 7 руб. – до 289 руб. Цены на мясо птицы пока сохраняются на уровне 2019 года.

Молоко и молочная продукция подорожали в среднем на 3,5%. Но если нежирный творог стал дешевле на пятерку, то стоимость сметаны выросла в среднем на 21 руб. – до 191 руб. за килограмм.

Больше всего с ноября по ноябрь выросли цены на сахар-песок (с 36 до 55 руб.), гречневую крупу (с 56 до 88 руб.), подсолнечное масло (со 104 до 124 руб.) и даже картошку (с 18 до 22 руб. за кг). Слабым утешением служит то, что питьевое молоко подешевело с 96 до 88 руб., а водка – с 615 до 592 руб. за литр.

Простой российской бабушке сложно объяснить, почему хлеб становится все дороже. Фото: из открытых источников

В целом по стране, по информации Росстата, с начала 2020 года из продуктов питания больше всего подорожал сахар (на 72,7%), подсолнечное масло (на 25,9%) и картофель (на 25,1%). Подешевели разве что пшено (на 9,7%) и белокочанная капуста (на 4,3%).

Возможно, в годовом выражении продовольственная инфляция не так заметна. Однако всего за неделю, с 1 по 7 декабря, ее динамика в России ускорилась. Подорожали, например, куриные яйца – в среднем на 3,2%. Плодоовощная продукция за несколько дней выросла в цене на 2,4%, в том числе на огурцы – на 11,2%, на помидоры – на 5%. Продолжили понемногу дорожать подсолнечное масло, сахар-песок и прочее съестное. По оценке статведомства, индекс потребительских цен с начала декабря по стране составил 100,2%, с начала года – 104,3%.

В погоне за мировыми рынками

Пока аналитики дискутируют, чьи расчеты ближе к реальности, тема роста цен на продовольствие вышла на государственный уровень. 9 декабря на совещании по экономическим вопросам президент обратил внимание правительства на эту проблему.

Глава государства подчеркнул, что цена выросла на многие базовые товары. Так, подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука – на 12,9% макаронные изделия – на 10,5%, а хлеб и хлебобулочные изделия – на 6,3%. Кроме того, увеличилась и цена на сахарный песок. Однако, по его мнению, рост никак не связан с пандемией: «А объяснение есть, конечно. Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности», – возмутился Владимир Путин (цитата по «Известиям»).

Озабоченность на высшем уровне объяснима. Как сообщил журналистам 10 декабря пресс-секретарь президента, информацию по «труднообъяснимым скачкам цен» Путин получил не только от министерств и статистических ведомств, но и от первоисточника – от граждан. «С прошлого воскресенья от людей стали поступать обращения к пресс-конференции (с элементами прямой линии), и там много говорят про цены, много пишут, описывают ситуацию, приводят конкретные примеры в конкретных регионах», – заметил Дмитрий Песков.

Сдерживанием цен на отечественные продукты в ближайшие дни займется правительство. Фото: из открытых источников

Государство нам поможет?

В свете сказанного сдерживанием цен на отечественные продукты займется правительство РФ. Методы будут рыночными, заявили в Кремле: будут заданы некие новые правила, чтобы снизить цены. Разумеется, речь идет лишь о продукции отечественных производителей, которые столь «утяжелили» потребительскую корзину.

Собственно, обстановка на продовольственном рынке складывается довольно благополучная. По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, «дефицита продуктов не наблюдается и ситуация стабильная». Несмотря на пандемию, агропромышленный комплекс России в 2020 году демонстрирует хорошие показатели, в частности, индекс производства сельхозпродукции за 10 месяцев составил 101,8%.

Между тем в аграрном комитете Госдумы РФ заявили о необходимости государственного регулирования в установке цен на товары первой необходимости. Парламентарии считают, что их должны устанавливать те, кто выращивает и производит продукцию, а не торговые сети, повлиять на которые сегодня Минсельхоз никак не может.

Тем не менее, как сообщило вчера РБК, к утру понедельника, 14 декабря, министерства и ведомства должны подготовить все необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят снизить цены на продукты питания. На срочном совещании в четверг у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова было решено, что производители, поставщики и ретейлеры установят, в частности, предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Ожидается, что оптовая цена килограмма сахара-песка будет ограничена 36 руб., розничная – 45 руб. Для подсолнечного масла стоимость составит, соответственно, 95 и 110 руб. за один литр. Решение будет закреплено соглашениями между участниками рынка.

Чтобы отвести душу, томичи могут позвонить в антимонопольное управление. Фото: из открытых источников

Что ж, остается уповать на совесть владельцев торговых сетей. Хотя впереди Новый год, и россияне, измотанные пандемией, никуда не денутся – побегут покупать продукты как миленькие. Так что нелишне напомнить телефон горячей линии Томского УФАС по вопросам повышения цен на социально значимые продукты и товары: 51-65-97.