Коронавирус в Томске, последние новости на 9 декабря 2020 года: бессимптомных пациентов становится меньше

Охват тестированием населения в Томской области сейчас составляет 489,9. Фото: из открытых источников

9 декабря в Томской области общее число заболевших достигло 20 254 человека. За сутки было выявлено 197 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 108 - признаки ОРВИ, у 23 пневмония, у 66 инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 209 жителей региона (вчера их насчитывалось 213). Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 15 478, умерших 185 (в том числе трое за последние сутки). В обсерваторах на карантине находятся 20 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 31,5% мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,01.

Вирус пока не отступает: об этом свидетельствуют данные оперштаба за сутки. Фото: из открытых источников

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 489,9.