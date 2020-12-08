Вакцина от COVID-19 поступила в Томскую область

В России для вакцинации произведено порядка 2 млн доз. Фото: из открытых источников

Томская область получила тысячу доз вакцины «Спутник V». В течение недели препарат будет доставлен во все муниципалитеты. Вакцинация населения в регионе начнется с 11 декабря, сообщил официальный telegram-канал оперштаба.

В вакцинации от COVID-19 будет задействовано около 30 медицинских организаций. В первую очередь поставить прививку смогут медработники и учителя. Потом она будет доступна всем желающим в возрасте от 18 до 60 лет

Поставить прививку необходимо в два этапа с промежутком в 21 день. Процедура будет проходить по предварительной записи. Перед вакцинацией медработник определит отсутствие или наличие противопоказаний.

Векторная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" торговой марки «Спутник V» разработана в Центре им. Н. Ф. Гамалеи и требует специальных условий хранения и транспортировки. Температура не должна превышать - 18 °С.

Напомним, что в Томскую область препарат должен был поступить еще в октябре в количестве 2 000 штук. Вакцина не поступила из-за задержки запуска производства.

Ранее сообщалось, что 42 медработника первые в Томской области поставили прививки комбинированной векторной вакциной "Гам-КОВИД-Вак" отечественного производства. После вакцинации ПЦР-тестирование выявило положительный результат на коронавирус у пятерых медиков.