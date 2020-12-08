Коронавирус в Томске, последние новости на 8 декабря 2020 года: летальных исходов не зарегистрировано

В коечном фонде, развернутом для лечения пациентов, в регионе свободно 30,1% мест. Фото: из открытых источников

8 декабря в Томской области общее число заболевших достигло 20 057 человек. За сутки было выявлено 207 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 86 - признаки ОРВИ, у 18 пневмония, у 103 инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 213 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 15 269, умерших 182 (за последние сутки летальных исходов не зафиксировано). В обсерваторах на карантине находится 21 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 30,1% мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,03.

За март - декабрь 2020 в Томской области коронавирус зарегистрирован у 20 057 жителей. Фото: из открытых источников

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 488, 2.