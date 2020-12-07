Коронавирус в Томске, последние новости на 7 декабря 2020 года: за сутки выздоровел 231 пациент

За сутки было выявлено 197 новых случаев заражения COVID-19. Фото: из открытых источников

7 декабря в Томской области общее число заболевших достигло 19 850 человек. За сутки было выявлено 197 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки, у 80 - признаки ОРВИ, у 15 пневмония, у 108 инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 231 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 15 056, умерших 182 (в том числе 4 за последние сутки). В обсерваторах на карантине по-прежнему находятся 22 человека.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 31,2% мест. Коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,01.

За сутки в регионе заболевших коронавирусом выявлено меньше, чем тех, кто выписан домой. Фото: из открытых источников

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 489, 2.