Коронавирус в Томске, последние новости на 5 декабря 2020 года: заболели 205, выздоровели 213 томичей

Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,02. Фото со страницы регионального оперштаба ВКонтакте.

5 декабря в Томской области общее число заболевших достигло 19 443 человек. За сутки было выявлено 205 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки, у 72 признаки ОРВИ, у 18 пневмония, у 115 человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 213 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 14 620, умерших 178 (в том числе четверо за сутки). В обсерваторах на карантине находится 41 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 31,2% мест. Коэффициент распространения инфекции снова вырос на 0,01 значение и составляет 1,02.

Кривая коронавируса пока не идет на существенное снижение: это показывает графика. Фото: из открытых источников

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 486,5 (показатель вчерашних суток - 491,7).