Марафон на корабле: томский ученый совершил необычный забег во время экспедиции в Арктику

Собственный опыт правильно одеваться для бега в разных климатических условиях помог Василию Леонтьеву ни разу не простыть. Фото: Пресс-служба ТГУ

Во время экспедиции по Северному морскому пути радиофизик ТГУ Василий Леонтьев семь раз преодолел марафонскую дистанцию на палубе. Вместе с коллегами он работал на борту научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш», сообщает пресс-служба вуза.

В декабре Василию Леонтьеву исполнится 65 лет. Три года назад он начал раз в неделю пробегать марафонскую дистанцию – 42 километра 195 метров. К началу экспедиции в Северном Ледовитом океане на счету любителя бега был уже 221 такой марафон. В Архангельске, перед отправкой на судно, он довел это количество до 222-х.

– В отношении марафонов существует «всемирный заговор» – людей запугивают, что это страшно тяжело. На самом деле страшны только «одиночные» марафоны – когда ты бежишь эту дистанцию всего раз в году. А когда бегаешь в течение всего года, втягиваешься, – отмечает Василий Леонтьев.

По словам ученого, техника безопасности на судне не поощряет, но и не запрещает бег. Марафонец столкнулся с тем, что палуба была мокрой из-за снега, дождя и брызг волн.

– Главное, как сказал старпом, чтобы «не по головам» – то есть не мешать другим людям. И сила волнения моря должна быть не более четырех баллов, при пяти баллах бегать уже нельзя. На первом марафоне – я как раз левый поворот делал – палуба ушла вниз и хорошо так меня к себе «пригласила» левым боком. Вот после этого я стал бегать по «коридорчику» с натянутыми петельками для контроля дистанции, – рассказывает Василий Вениаминович.

Забеги проходили во время движения корабля в морях Арктики, как правило, ночью и ранним утром. Чтобы отмерять дистанцию, с помощью курвиметра (дорожного колеса, которое отмечает расстояние) был намечен круг для бега – сначала в 30 метров, а затем, в более безлюдном месте, – в 105 метров. В среднем на пробег уходило пять часов.