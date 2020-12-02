Коронавирус в Томске, последние новости на 2 декабря 2020 года: 205 человек заболели, 247 выздоровели

За сутки в нашем регионе было выявлено 205 новых случая заражения COVID-19. Фото: из открытых источников

2 декабря в Томской области общее число заболевших достигло 18 846 человек. За сутки было выявлено 205 новых случая заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки, у 94 признаки ОРВИ, у 12 пневмония, у 99 человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 247 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 13 916, умерших 171. В обсерваторах на карантине находятся 45 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 30,0% мест. Коэффициент распространения инфекции вырос на 0,01 значение и составляет 0,99.

Так выглядит распространение коронавируса в графике на сегодняшние сутки. Фото: из открытых источников

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 493,6.