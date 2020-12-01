Коронавирус в Томске, последние новости на 1 декабря 2020 года: 198 человек заболели, 228 выздоровели

Охват тестированием населения в Томской области сейчас составляет 492,2. Фото: из открытых источников

1 декабря в Томской области общее число заболевших достигло 18 641 человек. За сутки было выявлено 198 новых случая заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки, у 139 признаки ОРВИ, у 6 пневмония, у 53 человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 228 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 13 669, умерло 171. В обсерваторах под Томском на карантине находятся 45 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 27,3% мест. Коэффициент распространения инфекции по-прежнему составляет 0,98.

Коэффициент распространения инфекции по-прежнему составляет 0,98. Фото: из открытых источников

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 492,2.