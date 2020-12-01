Что изменится в Томске с 1 декабря 2020 года: меняем права и паспорта, выбираем формат трудовой книжки

В декабре 2020 года завершается временный порядок оформления некоторых пособий и выплат. Фото: из открытых источников

Каждый очередной месяц привносит в жизнь россиян какие-то законодательные и нормативные изменения. Одни касаются практически всего населения, другие – только отдельных его групп, но обладание подобной информацией в любом случае полезно. Итак, предлагаем томичам дайджест основных новаций декабря.

Уведомление придет «автоматом»

Уже с 1 декабря россиян начнут информировать об их правах на получение мер социальной поддержки в личном кабинете на портале Госуслуг. Персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Как заявляли власти, гражданам будут сообщать о положенных им льготах и выплатах, а также иных социальных гарантиях. Например, теперь сразу после рождения ребенка родителям будет приходить уведомление о причитающихся пособиях. К сведению, сегодня в России реализуется свыше трех тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают примерно 54 млн человек.

Электронный бюллетень – дистанционно

С 14 декабря вступает в силу новый порядок выдачи электронных больничных, утвержденный приказом Минздрава. Теперь такой лист нетрудоспособности может быть оформлен дистанционно тем пациентам, которых врач консультирует с помощью телемедицинских технологий. При необходимости он может продлеваться бумажным больничным и наоборот – бумажный можно будет продлить электронным. Если работник числится в разных компаниях, ему выдадут единый электронный бюллетень, номер которого достаточно будет сообщить каждому работодателю.

Также 31 декабря истекает период, в течение которого выплаты по больничному за полный календарный месяц не могли быть ниже минимального размера оплаты труда. При их расчете также должны были учитываться районные коэффициенты, применяемые к зарплате. Ограничения были введены в связи с пандемией коронавируса и начали действовать с 1 апреля.

Вступает в силу новый порядок выдачи электронных больничных, утвержденный Минздравом. Фото: из открытых источников

Выбираем формат трудовой книжки

До 1 января 2021 года каждый работник должен определиться, как дальше ему будут вести трудовой стаж: записывать места работы, награды и взыскания в бумажную трудовую либо в электронную версию трудовой книжки.

Россияне, еще не сделавшие выбор, могут в течение месяца лично написать заявление о том, какую трудовую книжку они оставляют, и передать в свой отдел кадров. Как поясняет «Российская газета» со ссылкой на Роструд, важно помнить: если человек сделал свой выбор в пользу электронной книжки, но потом передумал и захотел вернуть бумажную, сделать это будет уже невозможно. А вот если работник сначала оставит бумажный вариант, но впоследствии надумает получить более «продвинутый» вариант документа о трудовом стаже, закон позволяет перейти на электронную книжку и позже.

Пенсионерам – только карты «Мир»

С 2021 года пенсию можно будет получить только на карту «Мир». 31 декабря истекает срок, в течение которого пенсии могут выплачиваться на карты международных платежных систем Visa и MasterCard. Банк России дважды из-за пандемии переносил этот срок, изначально установленный на первое июля 2020-го, – сначала на первое октября, потом еще на три месяца, до конца года. Пока неизвестно, готов ли регулятор перенести эту дату еще раз из-за роста заболеваемости COVID-19.

Конечно, пенсии по-прежнему можно получать наличными через «Почту России» (на дому или в почтовом отделении), а также через другие доставочные организации. Сохраняется и возможность получать выплаты на счет в банке, к которому не привязана карта.

Пенсию с января можно будет получить на карту «Мир» либо по старинке, наличными. Фото: из открытых источников

Права и паспорта: менять срочно!

31 декабря истекает срок, отведенный для обмена паспортов и водительских удостоверений, которые требовалось поменять еще весной 2020 года. Речь идет о тех документах, срок действия которых истек в период с первого февраля до 15 июля.

Как ранее сообщалось, из-за пандемии и установленного в связи с ней режима самоизоляции обменять эти документы было проблематично. Поэтому было принято решение продлить их срок действия – сначала до сентября, а затем и до Нового года, чтобы не создавать очередей в ГИБДД и паспортных столах. 31 декабря эти документы перестают действовать, так что надо поспешить.

Кстати, отсрочка также касалась тех, кому в этот период времени исполнилось 14 лет, но паспорт так и не был получен. Им тоже остался месяц, для того, чтобы получить главный для российского гражданина документ. Подчеркнем: документов, у которых срок действия истек до 1 февраля или после 16 июля, эта отсрочка не касалась.

Пеня за коммуналку возвращается

Мораторий на начисление пеней и штрафов, отключение коммунальных услуг за просрочку оплаты или неполную оплату услуг ЖКХ истекает 31 декабря. Он был введен в апреле нынешнего года, в начале карантина. Это должно было поддержать жителей, не умеющих платить за квартиру онлайн (преимущественно пожилых людей), а также тех, кто временно потерял доходы.

По данным Минстроя РФ, после этого собираемость платежей по стране заметно упала. Однако к осени платежная дисциплина восстановилась, так, в августе-сентябре она вернулась к «доковидным» 97%. В целом население в 2020-м платит за жилищно-коммунальные услуги даже лучше, чем год назад, отмечает ведомство: если в 2019 году задолженность населения за ЖКУ равнялась 800 млрд рублей, то сейчас она составляет около 731 млрд.

Все больше документов и услуг для россиян теперь оформляется в электронном виде. Фото: из открытых источников

Временный порядок не бесконечен

В декабре завершается временный порядок признания семей нуждающимися, а граждан малоимущими для оказания им мер социальной поддержки. Он действовал с 8 апреля 2020 года и применялся при начислении ежемесячных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, утверждении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, иных мер государственной социальной поддержки.

Доход безработного члена семьи за предшествующий период трудовой деятельности (от 3 до 12 месяцев) снова посчитают в среднедушевом доходе семьи.

Наконец, истекает период, в течение которого пособие на детей от 3 до 7 лет можно вернуть за прошлые месяцы. Эти средства выплачиваются малоимущим семьям в размере половины регионального прожиточного минимума, установленного на ребенка (в среднем 5,5 тыс. руб.). Оно выплачивается с первого июня 2020 года, но начисляется семьям с первого января – либо с того момента, когда ребенку исполнилось три года. Чтобы получить деньги за предыдущие месяцы, нужно успеть подать заявление до 31 декабря.