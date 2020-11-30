Коронавирус в Томске, последние новости на 30 ноября 2020 года: выздоровело 244 пациента

В коечном фонде, развернутом для лечения пациентов с COVID-19, свободно 28,7% мест. Фото: из открытых источников

30 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 18 443 человек. За сутки было выявлено 193 новых случая заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 125 признаки ОРВИ, у 6 пневмония, у 63 человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 244 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 13 441, умерло 165. В обсерваторах под Томском на карантине находятся 43 человека.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 28,7% мест. Коэффициент распространения инфекции опустился на 0,02 значения и составляет 0,98.

Графическое изображение течения пандемии в Томской области с марта 2020. Фото: из открытых источников

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 496,7.