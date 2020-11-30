Стрелковый центр «Полигон-С»: точность, мощность, скорость и безопасность

В центре тренируются не только спортсмены, но и специалисты охранных структур, будущие охотники, и просто все желающие улучшить свою меткость и твердость руки.

12 лет исполнилось в ноябре уникальному спортивному центру, где тренируются не только спортсмены, но и специалисты охранных структур, будущие охотники, и просто все желающие улучшить свою меткость и твердость руки. А еще знающие люди советуют в наше беспокойное время снимать стресс именно здесь - в стрелковом центре «Полигон-С».

Для профессионалов…

Работа по развитию практической стрельбы (ПС) в регионе началась в мае 2004 года Томским областным отделением ОСОО «Федерация практической стрельбы России» (ФПСР). 18 ноября 2008-го в качестве площадки для обеспечения тренировочного и учебно-методического процесса была создана спортивная организация «Стрелковый центр «Полигон-С».

В марте 2010 года появилась и получила государственную аккредитацию Томская региональная общественная организация «Ассоциация практической стрельбы», фактически выполняющая функции ОСОО «ФПСР». Ее председателем стал Игорь Смакотин, директор «Полигона-С», судья всероссийской квалификационной категории, инструктор и мастер спорта по ПС.

Отметим, что практическая стрельба - это вид стрелкового спорта, который, имея боевое происхождение, в последние годы серьезно видоизменился. Сегодня ПС является прикладным и оздоровительным видом спорта не только во многих специальных подразделениях, но и в гражданских учебных заведениях (школах, техникумах, вузах).

Девиз ФПСР: DILIGENTIA - VIS - CELERITAS (Точность - Мощность - Скорость). Таким образом, спортсмену предписывается умение точной и скоростной стрельбы из мощного оружия. Однако фундаментом деятельности ФСПР, как подчеркивают ее представители, является прежде всего безопасность.

Именно обучение безопасному и квалифицированному обращению с оружием и является главной задачей тренерско-инструкторского корпуса ассоциации. Инструкторы также учат будущих призывников, то есть нынешних школьников, начальной военной подготовке, а сотрудникам силовых структур и охранных предприятий помогают повышать мастерство при обращении с оружием.

…и любителей

Впрочем, помимо соревновательного и учебного момента, практическая стрельба представляет собой еще и весьма привлекательный, спортивный, здоровый вид развлечений для любителей. С учетом этого расширился и спектр занятий на «Полигоне-С».

На «Полигоне-С» проводят и корпоративные мероприятия.

На «Полигоне-С» проводят и корпоративные мероприятия. В разработанную профессионалами программу «Увлекательная стрельба. Увлекательные состязания» входят упражнения, при выполнении которых азарт охватит даже самого хладнокровного человека, - «Почувствуй оружие», «Мельница», «Освободить заложника» и даже «Дуэльная стрельба»… Согласитесь, где еще замученные офисной работой «белые воротнички» смогут почувствовать себя героями блокбастеров?

Стрелковый центр «Полигон - С»: г. Томск, пр. Фрунзе, 119/5, стр. 1.

Тел.: (3822) 229-860.

Эл. почта: tomsk.ipsc@mail.ru

Сайт: http://strelok.tomsk.ru/

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