Гульнара Щеголева: «Берите с собой молодых!»

Специалисты салона «Оружие» проводят мастер-класс для школьников и студентов. Фото: предоставлено компанией.

Салон «Оружие», находясь на рынке с 1993 года и будучи официальным партнером АО «Концерн «Калашников», стал не просто одним из крупнейших центров по продаже продукции для охоты и рыбалки, здесь внедряют в жизнь культурно-философское отношение к природе, охоте и оружию. Об этом рассказала директор салона, специалист с 20-летним опытом работы в профессиональной сфере Гульнара Щеголева.

Любовь к природе, здоровье и комфорт

- Среди наших друзей и постоянных покупателей многие занимаются охотой десятки лет. И охотятся они не только ради богатых трофеев. Для них это традиция, передающаяся из поколения в поколение, возможность остаться наедине с природой и получить удовольствие от охоты, которой кормились наши предки, - говорит Гульнара Кабировна. - Поэтому, встречаясь с опытными охотниками, мы высказываем пожелания: берите в вашу компанию молодых, передавайте им свой опыт и знания традиций охоты и бережного отношения к природе… Ведь общение с природой, охота являются по-настоящему здоровой альтернативой увлечению интернет-играми и соцсетями. Кстати, каждый год наша команда проводит среди спортсменов и охотников открытый «Кубок Салона Оружие» по стендовой стрельбе. В период пика пандемии мероприятие, конечно, пришлось отменить, но организаторы всегда остаются на online-связи со своими друзьями – стрелками и охотниками, устраивают розыгрыши призов, вручают сертификаты и пр.

Гульнара Щеголева продолжает:

- У нас представлены практически все марки ведущих мировых производителей. Специалисты работают с ними напрямую, поэтому все новости рынка тут же становятся достоянием любителей охоты и рыбалки. За новинками томичи могут следить на нашем сайте http://shopguns.ru/ или в инстаграме https://instagram.com/salon_orugie_70rus. И это касается не только оружия, но и сопутствующих товаров для охоты и рыбалки, а особенно экипировки. Мы по праву гордимся одеждой и обувью, которые представлены в нашем салоне. Сотрудничаем с известными европейскими марками outdoor-экипировки Blaser, Berreta, Remington, а также с российскими производителями «ХСН», «Тритон», «Хольстер».

Они имеют собственные сырьевые и научно-технические лаборатории, постоянно находятся с нами на связи, прислушиваются к пожеланиям наших друзей. Кстати, свою продукцию они тестируют с помощью охотников и рыбаков в реальных условиях, приближенных к экстремальным, - в горах, на болотах. Большой популярностью в Томске пользуются датские производители Seeland и Harkila, чьи одежда и обувь рассчитаны на выживание в суровом северном климате. Мы являемся эксклюзивными представителями этих брендов.

В оружейной мастерской

Особого внимания заслуживает мастерская салона «Оружие». Здесь квалифицированные мастера выполняют практически все работы по ремонту и обслуживанию охотничьего арсенала. Они оценят техническое состояние степени износа и ремонтопригодности, выявят неисправности и за короткие сроки устранят их. Ну и, конечно, проведут чистку, консервацию и даже пристрелку.

- Мы хотим, чтобы благородное хобби наших мужчин было максимально комфортным и безопасным, - подчеркивает директор магазина «Салон «Оружие». - Здесь главное - желание и настоящая любовь к природе!