Ставка - на сознательных охотников

Константин Осадчий, заместитель начальника областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Фото: из открытых источников

По словам заместителя начальника областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Константина Осадчего, охотника с 50-летним стажем, сегодня в Томской области сложились весьма благоприятные условия для добычи лосей, диких северных оленей и соболей, не говоря уже об охоте на зайцев, лисиц и бурых медведей. Численность этих животных повышается из года в год, а количество некоторых видовых популяций намного превышает оптимальное для природы нашего региона.

Так, с 2015 года в области на десятки тысяч увеличилась численность соболя (оптимальная - 69,4 тыс. особей). Специалисты это связывают в основном с общим снижением интереса охотников к соболиному промыслу в стране. Дикого северного оленя в последние годы также стало больше на несколько тысяч. Как объяснил Константин Осадчий, для оленей условия существования в нашем регионе более привлекательные, чем, скажем, в Ханты-Мансийском АО, где их долгие годы для заготовки мяса отстреливали стадами.

Особое беспокойство сегодня вызывает рост численности бурого медведя и бобра. Вот уже на протяжении шести лет в области живет в среднем 10 тыс. медведей при оптимальном количестве 6,5 тыс. особей. Звери плодятся в связи с большим количеством корма и с короткими сроками охоты на них. Ежегодные пожары в соседних областях, в Югре и Красноярском крае, также приводят к постоянной иммиграции медведей в томские леса.

В итоге охотники отстреливают медведей в ничтожно малом количестве от разрешенного - охота «на берлогу» запрещена, а другая неэффективна. Сами же звери уничтожают беременных самок и молодняк лося, переносят опасные инфекции, все чаще появляются в населенных пунктах и становятся смертельно опасными для сельскохозяйственных животных и человека.

По мнению специалистов профильного департамента, устранить эту угрозу и сократить численность бурого медведя можно, продлив срок охоты на него. Для этого нужно внести изменения в «Правила охоты по продлению сроков зимней охоты на зверей». Кроме того, в регионе следует интенсивно развивать бобровый промысел: в последние годы численность бобров превышается втрое от оптимальной, и рыбному хозяйству таежных рек они наносят большой вред.

Общая площадь охотничьих угодий в Томской области составляет 30,8 млн гектаров, из которых общедоступны 18 млн. Год от года количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов растет. Так, в 2019-м в период сезонов охоты было выдано 40 тыс. разрешений, а с 2012-го по-2015-й в среднем выдавалось по 15-20 тыс. в год.

Зато количество нарушений правил охоты в последнее время снижается, отмечают в департаменте. Росту сознательности и законопослушности граждан способствуют и профилактические мероприятия среди охотников, и серьезная ответственность за нарушения, вплоть до лишения права охоты, и большие исковые суммы за незаконную добычу объектов животного мира.

- Огромную помощь государственным инспекторам в охране охотничьих ресурсов сегодня оказывают производственные инспекторы охотпользователей и активная общественность, - отметил Константин Осадчий.