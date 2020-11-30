Осенне-зимний сезон: сроки и лимиты

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Охота на пернатую боровую дичь стартовала 15 сентября; на зайца, лисицу, волка, бобра, выдру, ондатру - 1 октября. Добыча этих охотничьих животных будет разрешена до 28 февраля 2021 года. Сезон охоты на лосей (до 1 года) начался 1 октября 2020-го и закончится 15 января 2021-го. 30 ноября заканчивается сезон охоты на бурого медведя.

В связи с ростом численности основных видов охотничьих ресурсов в нашем регионе, Минприроды РФ согласовало, а губернатор Томской области утвердил увеличение лимитов на добычу охотничьих видов животных на текущий период.

В осенне-зимнем сезоне местные охотники без ущерба для популяции могут добыть 2 171 лося, 1 220 диких северных оленей, 21 318 соболей, 1 013 бурых медведей и 1 180 барсуков. В списке нелимитируемых животных глухарь (до 60 тыс. особей), тетерев (до 200 тыс.), рябчик (до 350 тыс.) и заяц-беляк (до 8 тыс.).