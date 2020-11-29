Коронавирус в Томске, последние новости на 29 ноября 2020 года: 3 пациента умерли, выздоровел 261

За сутки в респираторные госпитали поступило 197 новых пациентов с диагнозом COVID-19. Фото: из открытых источников

29 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 18 250 человек. За сутки было выявлено 197 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 115 признаки ОРВИ, у 13 пневмония, у 69 человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 261 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 13 197, умерло 165, в том числе 3 человека за минувшие сутки. В обсерваторах под Томском на карантине, как и вчера, находятся 55 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 31,6% мест (напомним, вчера этот показатель составлял 27,8%). Коэффициент распространения инфекции по-прежнему равен 1.

Так выглядит ситуация с распространением коронавируса в регионе с начала пандемии. Фото: из открытых источников

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 500,7.