Коронавирус в Томске, последние новости на 28 ноября 2020 года: за сутки 5 человек умерли, выздоровели 243

28 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 18 053 человека. Фото: из открытых источников

28 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 18 053 человека. За сутки было выявлено 196 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 55 инфекция протекает бессимптомно, у 116 диагностирована ОРВИ, у 24 - пневмония.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 243 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 12 936, умерло 162, в том числе 5 человек за минувшие сутки. В обсерваторах под Томском на карантине, как и вчера, находится 55 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 27,6% мест (для сравнения, вчера этот показатель составлял 27,8%). Коэффициент распространения инфекции вырос с 0,98 до 1.

Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 12 936. Фото: из открытых источников

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 500,3.