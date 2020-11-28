Семья должна быть у каждого ребенка

Фото предоставлены центром социальной помощи семье и детям Колпашевского района

Летом 2020 года центр социальной помощи семье и детям Колпашевского района отметил свое 20-летие. Основная задача учреждения - всесторонняя поддержка и сохранение кровных семей. В центре трудятся педагоги, психологи, логопеды, медицинские и социальные работники. Людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию или социально опасное положение, важна и необходима их поддержка - социально-правовая, социально-психологическая, социально-бытовая, социально-педагогическая, социально-медицинская. Профессионалы за два десятилетия помогли сохранить не одну «ячейку общества», в которой растут дети. Понятно, тут многое зависит от желания самих супругов (никому никого не удастся насильно заставить изменить свои привычки, отказаться от болезненных пристрастий), и, безусловно, далеко не сразу матерей и отцов лишают родительских прав.

В центре работают и со взрослыми, и с детьми. Здесь действует несколько направлений. Например, возможно временное пребывание на его территории детей в возрасте до 18 лет. Специалисты оказывают помощь семьям, в которых есть дети с ОВЗ, инвалиды. Тесное взаимодействие происходит с неблагополучными семьями. Уже не первый год работает служба сопровождения замещающих семей, где растут кровные и приемные дети.

Жительница Тогура Ольга Михайловна Гарипова - мама пятерых детей, двое из которых приемные. Она младший воспитатель в центре социальной помощи семье и детям почти со дня его основания. Как рассказала директор учреждения Татьяна Буторина, это отличный специалист и доброй души человек. Несколько лет назад не стало ее супруга, и основная часть забот о большой семье легла на плечи женщины.

Сегодня с мамой остались 16-летняя Алена и Алина, которая на год младше. Из кровных детей в селе живет и работает только сын Денис. Самый старший, Игорь, и дочь Олеся уехали в областной центр. Каждый получил образование (двое высшее, один среднеспециальное), крепко стоят на ногах. Маму и сестренок не забывают, приезжают, звонят.

- Дети мои хорошие, все самостоятельные, - рассказывает Ольга Михайловна. - Младшие девочки учатся в школе. Алена, как и старшая дочь, - гуманитарий, ей нравятся языки, литература. И она, и Алина участвуют в конкурсах, олимпиадах, получают заслуженные грамоты, дипломы. Денис окончил ТГПУ, вот уже несколько лет работает воспитателем в детском доме в родном Тогуре. Он, особенно когда не стало отца, очень мне помогал с маленькими дочками. И сейчас не оставляет, конечно.

Семьи есть разные, с этим не поспоришь. Но понять мотивы поведения некоторых родителей бывает непросто, как и их отношение к своим детям. Ольга Михайловна за время работы в центре социальной помощи семье и детям видела разных мам и пап, разных ребятишек. «Я, до того как устроилась в учреждение, представить себе не могла, что существуют семьи, в которых детям нет нормальной жизни, - признается она. - У нас с мужем все шло иначе: сыновьям и дочери уделялось время и внимание, их учили своим добрым примером».

Когда выросли старшие, Ольга Михайловна поняла, что она может поднять еще детишек. Были и силы, и горячее желание дать малышам чувство отчего дома. На семейном совете близкие ее поддержали. Так Гариповы стали приемными родителями девочкам, одной из которых на тот момент исполнилось 4 года, другой - три. К обеим мама сразу прикипела всем сердцем. И они, чувствуя искреннюю доброту и теплоту, потянулись к ней.

- Да, у нас государственные учреждения хорошо заботятся о детях, - говорит Ольга Михайловна. - У них есть общий дом, одежда, игрушки, с ними занимаются педагоги, воспитатели, им дают образование. Но ребенку нужна семья. Вот, к примеру, прививать основные житейские навыки, мне кажется, должны родители. Это касается и поведения в быту, и распределения общего бюджета, и ответственности за свою работу, и многого другого. И главное, только в семье могут дать малышам столько любви, что ее хватит на всю их будущую жизнь