Сказки, доступные для всех

В ноябре творческая студия музея представила детям с ограниченными возможностями здоровья и другим ребятам от трех лет сказку «Крошечка-Хаврошечка» Фото: из открытых источников

На базе Музей славянской мифологии есть творческая студия, где собираются разные дети, в том числе особенные. Вместе с родителями они знакомятся со сказками, придумывают новые, играют, занимаются творчеством. С сентября студия заработала как терапевтическое пространство сказки, где все равны в своих возможностях слышать, видеть, мастерить.

Если говорить точно, проекту «Доступные сказки» полгода, и начался он с выпуска видеороликов: приглашенные актеры и ведущие читали детям народные и авторские сказки с переводом на русский жестовый язык.

- Запуская проект, мы хотели сделать сказки доступными для всех. У нас в студии работают смешанные группы детей, что принципиально важно. Я как руководитель музея и как мама хочу, чтобы мой ребенок, посещая студию, общался с детьми с особенностями в развитии», - пояснила Ольга Павлова, директор музея славянской мифологии.

- В «Доступных сказках» есть живая музыка, профессиональные исполнители песен. Сказка становится живой, объемной и понятной. И мне кажется, в музей ходят с удовольствием не только наши дети, но и их родители», - рассказала мама одной из участниц проекта.