Льготные путевки инвалидам и детям с инвалидностью: порядок предоставления

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Недавно узнали, что инвалидам могут отказать в предоставлении бесплатной путевки на лечение за счет соцстраха. В каком случае это бывает?

Фонд социального страхования обеспечивает инвалидов и детей с инвалидностью, а также иные льготные категории граждан, бесплатным санаторно-курортным лечением при условии, что льготник не оформил отказ от пакета соцуслуг в пользу денежного эквивалента.

Приемный ребенок сестры инвалид-колясочник. Имеет ли право сестра на бесплатную путевку и проезд в санаторий вместе с ним?

Да, по закону вместе с ребенком путевку получает и сопровождающее лицо. Это могут быть родители, бабушки или дедушки, другие родственники и доверенные лица. Проезд к месту санатория для сопровождающих лиц также бесплатный.

Из-за пандемии коронавируса отменили заезд моего сына с инвалидностью I группы в санаторий в июне. Сейчас учреждение работает. В ФСС меня заверили, что путевка не пропадет и с нами согласуют новую дату. Где можно получить разъяснения?

Действительно, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуацией по всей стране была приостановлена работа санаторно-курортных учреждений с 1 апреля по 2 сентября этого года. Ранее выданные путевки на II квартал были предварительно перенесены по согласованию с санаторно-курортными учреждениями на осень, без конкретных дат заезда: этот вопрос решается индивидуально с получателями санаторно-курортного лечения. Актуальную информацию можно получить в Томском региональном отделении Фонда социального страхования по телефону 8 (3822) 60-84-70 (понедельник-четверг с 8 до 17 часов; в пятницу - с 8 до 16 часов).

На какой срок детям-инвалидам выдают путевку в санаторий?

Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого гражданам набора социальных услуг в санаторно-курортном учреждении составляет для детей-инвалидов 21 день, для всех инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга - от 24 до 42 дней. Такие сроки установлены Федеральным законом «О государственной социальной помощи» № 178-ФЗ.