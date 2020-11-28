Вместе - в мир слышащих

Фото: предоставлено компанией.

Сложные жизненные ситуации каждый человек переживает по-своему. Кого-то подчиняют себе обстоятельства, а кто-то, наоборот, способен сам выстоять и быть опорой для других. Анна Попелло руки опускать не привыкла. Нарушение функции слуха помогло ей шире распахнуть сердце навстречу людям. Она возглавляет ТРО ВОГ, является директором некоммерческой организации «Созвучие». За пять лет вместе с единомышленниками реализовала ряд проектов, которые помогают глухим и слабослышащим томичам жить.

- Чтобы что-то менялось в лучшую сторону, нужно самим совершать определенные действия, - считает Анна. - Когда мы обращаемся с инициативами к ответственным за принятие решений, в подавляющем большинстве случаев нам помогают решать вопросы. Примерами тому служит плодотворное взаимодействие с бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) в прохождении комиссии инвалидами по слуху, организация инклюзивных смен в центре «Солнечный» и так далее.

На учете в ТРО ВОГ состоят сегодня 597 человек. В большинстве это глухие и слабослышащие люди, для которых основным языком является русский жестовый. По данным МСЭ, на территории Томской области проживают 2 500 человек с нарушенным слухом, в их число входят и позднооглохшие. Поддержка в том или ином виде нужна всем.

- Считаю, что Томское отделение ВОГ должно быть не закрытым сообществом, а, напротив, организацией, сотрудничающей с миром слышащих, привлекающей в свои ряды родителей детей с нарушенным слухом и подключающей их к решению проблем, связанных с собственными детьми. Только в этом случае можно будет говорить о развитии инклюзивного сообщества. Команда Томского отделения ВОГ ведет активную работу в этом направлении, - поясняет Анна Пепелло.

В ресурсном кабинете «За руку» на базе АНО «Созвучие» пошаговую поддержку получают семьи, воспитывающие детей с нарушенным слухом Фото: предоставлено компанией.

Три года назад Анна создала центр «Созвучие». За это время его сотрудники реализовали ряд проектов, направленных на улучшение качества жизни и развитие людей с нарушенным слухом. Особое внимание «Созвучие» уделяет детям. В ресурсном кабинете «За руку» пошаговую поддержку - от консультационной помощи до слухоречевой и социокультурной реабилитации - получают семьи, воспитывающие детей с нарушенным слухом. В настоящее время в центре реализуется проект «Цветная жизнь», поддержанный Фондом президентских грантов, и проект «Ранняя помощь» при взаимодействии с департаментом по вопросам семьи и детей Томской области. Работают сурдопедагог, логопед, психологи, ведутся курсы русского жестового языка.

Эпидситуация заставляет выводить направления работы в дистант, а занятия с детьми с нарушенным слухом в удаленном режиме - сложнейшая задача как для педагогов, так и для самих ребятишек.

- Мы вынуждены следовать новым правилам, сохраняя при этом цель. Верим, что скоро снова сможем приглашать детей к себе, видеть их не на экранах компьютера. Сейчас ценность возможности быть рядом возросла в миллионы раз, - подчеркивает Анна.

Фото: предоставлено компанией.

Конечно, у ТРО ВОГ и АНО «Созвучие» есть другие сложности. К примеру, в создании доступной информационной среды: в регионе нет перевода на русский жестовый язык новостей региона. Проблемы есть у отдельных людей и семей, но здесь, считает Анна, нужно рассматривать каждую ситуацию отдельно. Надо продолжать работу по комплексному оказанию ранней помощи детям с нарушенным слухом, решать вопросы с получением ими образования с возможностью индивидуального подхода. Требует систематизации задача трудоустройства людей с нарушенным слухом. «Власти не всегда видно, что происходит с людьми, и наша задача - стучаться в высокие кабинеты, предлагать свои решения проблем и получать поддержку», - резюмирует председатель ТРО ВОГ.