Михаил Мишустин поздравил Иркутскую нефтяную компанию с юбилеем

Председатель правительства России Михаил Мишустин адресовал поздравление коллективу компании. Фото: РИА Новости

Председатель российского правительства Михаил Мишустин обратился с поздравлениями к коллективу Иркутской нефтяной компании (ИНК) – предприятию исполнилось двадцать лет.

По сообщению интернет-издания newslab.ru, в поздравительной речи глава российского правительства отметил:

– За двадцать лет вы многого достигли, прошли большой путь – от небольшого предприятия до крупного нефтяного холдинга. Сегодня ООО «Иркутская нефтяная компания» – крупнейший независимый производитель углеводородного сырья в России, который занимается геологическим изучением, разведкой и добычей нефти и газа в Восточной Сибири.

Иркутская нефтяная компания постоянно работает над развитием – осваивает новые месторождения, внедряет инновационные решения в интенсификацию добычи, совершенствует политику в сфере экологии. Предприятие сотрудничает с европейскими и азиатскими компаниями, совместно реализуя крупные проекты, в том числе по строительству новых производств.

Важно, что каждый проект ИНК стимулирует развитие северных городов, обеспечивает рост экономики Восточной Сибири и улучшает жизнь населения. В городах присутствия компании создаются новые рабочие места, строятся дороги, возводятся жилые дома и социально значимые объекты.

Несомненное достижение Иркутской нефтяной компании – грамотная политика управления. Уверен, что ответственное отношение к своему делу, целеустремленность и впредь будут залогом вашего успеха.

Завершив поздравительную речь, председатель правительства РФ пожелал сотрудникам Иркутской нефтяной компании успехов, крепкого здоровья и благополучия.

ООО «Иркутская нефтяная компания» – одно из крупнейших российских предприятий по производству углеводородного сырья. Фото: предоставлено компанией.

Для справки

ООО «Иркутская нефтяная компания» является крупнейшим независимым предприятием в России, которое занимается производством углеводородного сырья. ИНК проводит геологическое изучение, разведку и разработку пятидесяти участков недр, которые расположены в Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае.

Предприятие было основано ровно двадцать лет назад предпринимателями из Иркутской области. Акционеры Иркутской нефтяной компании – председатель совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых. Главный офис предприятия находится в Иркутске. На данный момент ИНК является крупнейшим налогоплательщиком региона.