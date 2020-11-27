А на Чукотке лучше: Томская область на 20-м месте в рейтинге регионов по уровню зарплат

В Томской области средняя зарплата в январе-сентябре 2020 года составила около 46,6 тыс. рублей. Фото: из открытых источников

В шести российских регионах – Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком округах, городе Москве, Магаданской и Сахалинской областях – каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей. При этом средняя зарплата по стране варьирует от 23 до 56 тысяч. Томская область на 20-м месте в рейтинге субъектов РФ по уровню зарплат, показало ежегодное исследование РИА Новости.

В лидерах – северяне и москвичи

В 2020 году в пяти регионах как минимум 25% работников получали более 100 тыс. руб. в месяц, а в регионе-лидере – свыше 40%. При этом значительная разница в зарплатах по-прежнему наблюдается и между субъектами РФ, и внутри регионов, отмечают эксперты.

В целом по России 7,9% занятых могут похвастаться зарплатой от 100 тысяч в месяц (за вычетом НДФЛ). Эта сумма почти в любой ситуации обеспечивает приемлемый достаток. За год доля таких работников увеличилась примерно на 0,9 процентных пункта, и лишь в 16 регионах доля высокооплачиваемых работников выше среднероссийского значения.

Лидируют по доле высоких зарплат северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Фото: из открытых источников

Вполне предсказуемо, что лидируют по доле высоких зарплат северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Чукотском округе (это лидер рейтинга) более 40% работников получают там как минимум 100 тысяч. Доля занятых с низкими зарплатами – менее 15 тыс. руб. – составляет лишь 0,7%.

Вторую строчку занял Ямало-Hенецкий АО, на третьей расположилась Москва, на четвертой – Магаданская область, на пятой строке – Ненецкий АО. В первую десятку вошли также Сахалинская область, Якутия, Ханты-Мансийский АО, Камчатка и Санкт-Петербург.

Как показывает рейтинг, даже среди лидеров достаточно большая разница в уровне и распределении зарплат. Например, замыкающий десятку Петербург уступает Чукотке в три раза, а входящая в топ-25 Хакасия – уже почти в 10 раз.

Сто тысяч… Это роскошь?

В половине регионов России зарплата в 100 тыс. руб. в месяц составляет менее 2,6%, то есть для подавляющего большинства населения является, по сути, роскошью. По оценкам экспертов РИА Новости, меньше всего высокооплачиваемых работников в Мордовии, Кабардино-Балкарии и Ивановской области – около одного процента.

По России в целом примерно каждый 11-й работник получает меньше 15 тыс. рублей в месяц. Фото: из открытых источников

Таким образом, в целом по России каждый 11-й работник получает менее 15 тыс. руб. в месяц. «И учитывая, что эта сумма лишь немногим больше прожиточного минимума, можно говорить о высокой значимости проблемы низких зарплат в России», – утверждают эксперты.

Статистика соврать не даст

Чтобы понимать, о каких конкретных суммах идет речь, воспользуемся данными Новосибирскстата. Итак, самые высокие зарплаты в СФО получают жители Красноярского края – в среднем 52,6 тыс. руб.; далее следует Иркутская область – 48,3 тыс. руб.

Наименьшая средняя зарплата в Сибирском федеральном округе зафиксирована в Алтайском крае и в Республике Алтай – соответственно 28,6 тыс. и 35 тыс. руб.

Средняя зарплата в Томской области с января по сентябрь 2020 года составила 46 644 руб. По сравнению с прошлогодним периодом эта цифра выросла с 42 489 руб. – более чем на четыре тысячи. При этом самую высокую заработную плату в регионе получают «на круг» работники в отрасли добычи полезных ископаемых (94 тыс. руб.), самую низкую (24,3 тыс. руб.) – сотрудники гостиниц и общепита.