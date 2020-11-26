Коронавирус в Томске, последние новости на 26 ноября 2020 года: 244 жителя региона выздоровели, трое скончались

Коэффициент распространения инфекции повысился и равен 0,98. Фото: Из открытых источников

26 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 17 659 человек. За сутки было выявлено 205 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 52 (вчера их насчитывалось 80) инфекция протекает бессимптомно, у 124 (за вчерашние сутки 88) диагностированы ОРВИ, у 29 (по данным на 25 ноября у 31 пациента) - пневмония.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 244 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 12 431, умерло 157, в том числе три человека за сутки. В обсерваторах под Томском на карантине находится 50 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободно 28,4% мест. Коэффициент распространения инфекции повысился и равен 0,98.

Общее число исцелившихся от «короны» в регионе составляет теперь 12 431. Фото: Из открытых источников

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 502,2.