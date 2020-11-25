«Зырянские орловские» – бренд региона

Открытое первенство по конному спорту в Зырянском районе ежегодно проводят уже четверть века

Немногие знают, что Зырянский район – именно то место, которое сегодня оправдывает наличие коня на гербе Томской области. Около 40 лет здесь занимаются разведением лошадей пород орловская рысистая, русская рысистая и некоторых помесных. А на местном ипподроме уже четверть века ежегодно проводят культурно-спортивный праздник «Открытое первенство по конному спорту».

Скачки сибирского масштаба

– 25 лет назад мы с братом получили в аренду пять гектаров земли и решили сделать проект для всего села – для проведения культурно-массовых мероприятий, скачек, чтобы облик этого места преобразился, – рассказывает бизнесмен Александр Степанов, коренной сельчанин, специализирующийся в лесной отрасли и вложивший средства и душу в строительство ипподрома. – Сумму затрат называть не хочу: мы делали все по собственной инициативе и от души. Сегодня в планах – получить на ипподром лицензию и полностью его оборудовать, чтобы привлечь в район еще больше участников соревнований.

Территорию переоборудовали в площадку для проведения скачек: установили удобные трибуны, построили судейскую и гостевой дом, конюшни для размещения лошадей.

За четверть века конные бега в Зырянском районе получили статус межрегиональных. Событие традиционно собирает вместе коневодов-любителей из Томской, Новосибирской, Кемеровской областей. В соревнованиях, как правило, принимают участие животные чистокровных пород (русская и орловская рысистые) и нескольких помесных.

Конные бега в Зырянском районе уже давно получили статус межрегиональных

– Ипподром стал одним из самых привлекательных мест на нашей сельской территории, и зырянцы за это благодарны, – отмечает начальник отдела по социально-экономическому развитию села администрации Зырянского района Светлана Чучукова. – Братья Степановы сделали для сельчан большое дело. Мы видим, как сюда тянется молодежь… Во время праздника здесь выступают самодеятельные коллективы, проходят ярмарки и дегустации, квесты и мастер-классы для детей.

Главное – сохранить породу!

Гордость зырянских конных игр – лошади орловской рысистой породы. Эти рысаки – самые выносливые и резвые, а предназначены они в основном для драйвинга. Так на профессиональном языке называются соревнования конных упряжек. К сожалению, сегодня чистокровных орловских коней практически не осталось в России.

Чистокровный орловских рысаков в России практически не осталось.

Справка КП

Орловская рысистая – знаменитая русская порода легкоупряжных лошадей с наследственно закрепленной способностью к резвой рыси. Выведена в России, в Хреновском конном заводе (Воронежская губерния), под руководством его владельца графа А. Г. Орлова во второй половине XVIII – начале XIX веков методом сложного воспроизводительного скрещивания с использованием арабской, датской, голландской, мекленбургской и других пород.

Известна своим использованием в русских тройках в качестве коренников. Орловцы пользуются неизменной популярностью на международных аукционах лошадей. Используются также под седлом как прогулочные и спортивные лошади. Благодаря способности красиво изгибать шеи и держать голову орловцы хорошо смотрятся в упряжках и широко используются в драйвинге. Это красиво сложенные, гармоничные, достаточно темпераментные и добронравные лошади. У них гордая осанка, грациозные, нарядные высокие движения, пышные грива и хвост.

Орловских рысаков всегда использовали в русских тройках в качестве коренников. «Масленица» («Масленичное катание») Б. В. Кустодиев, 1919 г.

- Сохранение этой породы является основной целью зырянских коневодов, – подчеркивает Александр Степанов.

Соревнования обычно проводятся во второе воскресенье августа. В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией, они прошли в конце сентября и, конечно, были не столь зрелищными и массовыми, как прежде. Организаторы надеются, что следующий «беговой день» состоится уже в 2021-м. Кстати, породе орловская рысистая исполнится в следующем году 245 лет. Ну, а «Комсомолка» в Томске будет болеть за то, чтобы Зырянский ипподром, наконец, получил лицензию и прославил наших орловских на всю страну!

Следующий «беговой день» на Зырянском ипподроме состоится в 2021 году!

Телефон для справок: +7 (923) 448-03-98