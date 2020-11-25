Коронавирус в Томске, последние новости на 25 ноября 2020 года: 253 жителя выздоровели

Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 12 187. Фото: из открытых источников

25 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 17 454 человек. За сутки было выявлено 199 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 80 человек инфекция протекает бессимптомно, у 88 – ОРВИ, у 31 пневмония.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 253 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 12 187, умерло 154. В обсерваторах под Томском на карантине находится 52 человека.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободно 28,9% мест. Коэффициент распространения инфекции по сравнению со значением вчерашних суток не изменился и равен 0,97.

Коэффициент распространения инфекции по сравнению со значением вчерашних суток равен 0,97. Фото: из открытых источников

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 507,6.