Рекомендательно или необязательно? Как томичи в пандемию реагируют на ограничения

Пожалуй, всю тяжесть сегодняшней ситуации с коронавирусом ощущают только медики. Фото: из открытых источников

На днях пришлось услышать разговор на остановке транспорта: два молодых человека обсуждали тему применения средств индивидуальной защиты в общественных местах:

– В Новосибирске тех, кто без маски, реально штрафуют. А здесь в автобусах водители их для проверок держат, в такси тоже, люди в магазинах их возле касс надевают. Да я видел, как одеты некоторые врачи и водители скорой помощи: ни перчаток, ни масок. И летом было, и сейчас. Нам тогда зачем?

– Не знаю, мне самому многое непонятно…

«Маски не защищают, но они необходимы»

Многое непонятно не только молодежи. В Томской области ограничения носят в основном рекомендательный характер. Но даже обязательные меры сложно принять при малодоступной для понимания информации из центральных СМИ, типа «маски не защищают, но их обязательно носить». Или «перчатки не помогают, но они нужны». Или еще абсурднее – «вирус смертоносный, но в принципе не страшный».

Неопределенность, противоречивость заявлений, сделанных в разное время разными экспертами на каналах и страницах Интернета, а также с телеэкранов, внесли неразбериху в общественное сознание, вызывая протест. Если вирус «не страшный», а маски «бесполезны», что толку их надевать на один раз? Они денег стоят…

Можно, конечно, эти высказывания списать на то, что никто не ожидал пандемии, либо на повышенную готовность коллег-журналистов выдавать пусть и сомнительные, но «актуальные» новости первыми. Однако гласность, граничащая с провокацией, в случае с COVID-19 особенно неуместна. Так ведь можно усомниться, извините, в профессионализме вирусологов, иммунологов и инфекционистов в принципе, поскольку ни один врач не отсоветует надевать медицинскую маску, когда есть риск заразиться.

Высказывания некоторых должностных лиц: «Если заболевший едет в автобусе без маски, а остальные в масках, то он заразит здоровых», – из того же разряда. Столь же сакраментальны пояснения насчет бессимптомных случаев заболевания. Научный факт: любой вирус главным образом передается по воздуху. Коль скоро рядом никто не кашляет и не чихает, окружающие поголовно в масках, дома моется все, включая руки и покупки из магазина, – заражение все равно неминуемо? Невозможно воспринять такое обыкновенному человеку.

В Томской области по решению оперштаба сохраняется обязательный масочный режим. Фото: из открытых источников

В нашем регионе режим повышенной готовности оперштаб продлил до 1 декабря. Губернатор Сергей Жвачкин в своем обращении к населению области сообщил, что как минимум до календарной зимы будут отменены все массовые мероприятия (к слову, уже известно, что не состоится традиционный фейерверк на Новособорной площади в новогоднюю ночь) и что обязательным условием является ношение масок. Занятия в детских учреждениях допобразования до 30 ноября разрешены только в дистанционном формате. На дистант переведены школьники 6-10-х классов средних школ. С декабря студенты 2-4-го курсов ТПУ, ТУСУРа и ТГПУ последуют их примеру. Обязательно соблюдать социальную дистанцию в местах массового скопления людей.

Примерно таков список жестких противоэпидемических мер, остальное – рекомендовано. По 29 ноября включительно продлен рекомендательный режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше. Власти также просят жителей региона, которые сдают тесты на коронавирус, уведомлять об этом работодателей и быть дома до получения результата. Работодателям посоветовали перевести порядка 30% сотрудников на удаленный режим работы или ввести для них скользящие графики. Эта мера должна помочь снизить концентрацию людей как на предприятиях и в организациях, так и в пассажирском транспорте, магазинах и других общественных местах в часы пик.

Многие работники в Томске перешли на «удаленку», но к дому их все равно не привяжешь. Фото: из открытых источников

«А нам все равно...»

Как выполняются рекомендации на деле? Пожилые томичи в любое время дня являются едва ли не основными посетителями торговых центров, магазинов шаговой доступности и аптек, в автобусах ездят и в часы пик.

Те, кто сдали ПЦР-тесты, особенно молодежь, не откажутся от прогулок в компаниях, от посещения кафешек и торговых точек. Ведь не факт, что вирус обнаружится, к тому же вряд ли уполномоченные службы станут проверять, дома человек с еще неподтвержденным диагнозом или его нет.

Тем более не привяжешь к дому граждан, по работе перешедших на «удаленку». Кстати, далеко не все организации прислушались к рекомендации перевести не менее 30% сотрудников в онлайн-режим. Даже если это допустимо для отдельных категорий, руководителям нужно их ежедневное присутствие в офисах. Привыкли так за предыдущие годы.

Есть у нас любители застолий, уходящих в ночь, – как это бывало до пандемии. Тем, кто живет за стеной, хочется спать, но где там! Полиция в это время суток разве что на большую драку выедет (но не брать же с собой охотничье ружье или молоток для устрашения, отправляясь «на переговоры» в квартиру в соседнем подъезде, чтобы звонок к стражам порядка сработал). Меж тем гостевые визиты в регионе были запрещены.

…Да, все без исключения морально устали сегодня. Но почему одни должны относиться к рекомендациям в пандемию серьезно и ответственно, другие позволяют себе их игнорировать, и это им сходит с рук? Может, всем пора отказаться от объявленных ограничений, поскольку они непонятны для многих и лишь рекомендованы к исполнению? Или все же начать жить по единым правилам, которые помогут сберечь человеческие жизни – самое ценное для общества достояние?