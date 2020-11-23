Дорогой наш сахар: как изменились потребительские цены в Томской области в октябре

Сахар-песок и подсолнечное масло в последнее время подорожали по всей России. Фото: из открытых источников

Индекс потребительских цен в Томской области в октябре 2020 года по отношению к сентябрю составил 100,2% (за 9 месяцев – 103,2%). В целом годовая инфляция в прошлом месяце замедлилась в регионе до 3,9% после 4,0% в сентябре. Эта цифра сравнялась с показателем по Сибирскому федеральному округу и была ниже, чем в целом по России. По каким причинам и какими темпами растут цены, попробуем разобраться вместе со специалистами Томскстата и экспертами Центробанка.

В октябре свежие овощи открытого грунта стоили дешевле по сравнению с тепличными. Фото: из открытых источников

Икра в плюс, огурцы – в минус

Продовольственные товары в октябре подорожали в среднем на 0,2%, сообщает Томскстат. Наибольший рост цен отмечен на сахар-песок (на 19,0%), а также икру лососевых рыб (на 9,5%).

В регионе стали дороже куриные яйца (5,7%), соленая, маринованная и копченая рыба (4,8%), торты (4,3%), масло подсолнечное (3,7%) и апельсины (3,6%). Одновременно подешевели, в частности, свежие огурцы – на 9,6%, карамель – на 9,5%, свекла столовая – на 8,2%.

Согласно данным, предоставленным Отделением Томск Банка России, в октябре годовой прирост цен на продукты в регионе замедлился до 4,6% после 4,8% в сентябре. Заметный вклад внесло удешевление овощной продукции.

Так, благодаря расширению поставок из российских регионов увеличилось предложение огурцов и помидоров. У населения вырос спрос на свежий урожай овощей открытого грунта по сравнению с более дорогостоящими тепличными, по этой причине подешевели помидоры и усилилось снижение цен на огурцы.

В то же время не слишком высокий урожай корнеплодов местных сельхозпроизводителей и активная закладка на зимнее хранение повлияли на удорожание картофеля и ускорение роста цен на морковь. Подорожание лука по сравнению с 2019 годом связано с ослаблением рубля и сокращением поставок из Средней Азии (сказались ограничительные меры из-за пандемии).

Рост объемов переработки мяса в Томской области повлек удешевление колбасных изделий, а также замедление роста цен на копчености и мясные полуфабрикаты. Благодаря увеличению производства молока замедлились темпы прироста цен на молочную продукцию. Наконец, как и в целом по РФ, из-за сокращения сбора сахарной свеклы и подсолнечника ускорился рост цен на сахар и постное масло.

Чайники подешевели, но вот легковые автомобили, увы, только дорожают. Фото: из открытых источников

Время покупать чайники

Цены на непродовольственные товары в октябре 2020-го увеличились в среднем на 0,4% (в октябре 2019 года – на 0,2%). По данным Томскстата, более всего подорожали шампунь – на 13,0%; полотенце – на 8,4%; электроутюг – на 6,4%. Помимо прочего, подешевели одноразовые бритвенные станки (на 6,2%) и эмалированные чайники (на 5,7%).

Эксперты Отделения Томск Банка России отмечают: прирост цен на непродовольственные товары ускорился, составив 3,6% после 3,4% в сентябре, что в основном связано с продолжающимся переносом в цены ослабления рубля.

Ускорился рост цен на товары, поставляемые из-за рубежа или имеющие значительную импортную составляющую (автомобили, бытовая техника, персональные компьютеры и средства связи). Повышенный спрос, вызванный профилактическими мерами и ростом осенней заболеваемости, а также ослабление рубля ускорили темпы прироста цен на лекарства и медицинские товары.

На фоне высокого спроса и повышения ожиданий населения относительно дальнейшего роста цен ускорились темпы удорожания легковых автомобилей. В то же время предложение популярных моделей в автосалонах сократилось из-за снижения поставок в условиях пандемии.

Парикмахерские салоны не меняют прейскурант, чтобы не растерять клиентов. Фото: из открытых источников

Давайте же мыться, плескаться…

Что касается услуг, в этом сегменте индекс потребительских цен в октябре составил ровно 100%. Но это в среднем. Подорожал, в частности, проезд в купейном вагоне скорого поезда Томск-Москва – на 14,4%; зато в плацкартном подешевел на 9,8%.

Стоимость билета эконом-класса на самолет до российской столицы чуть снизилась – на 1,5%. Любопытно, что дороже стало изготовление фото для документов (плюс 2,3%) и постановка набоек (плюс 1,4%).

Прирост цен на услуги продолжил замедляться, составив в октябре 3,6% после 3,9% месяцем ранее, констатируют аналитики. Во-первых, в период пандемии жители Томской области снизили потребление ряда услуг. Во-вторых, замедлился рост цен на услуги парикмахерских и организаций культуры, а также на занятия в плавательных бассейнах и лечебный массаж. Прейскурант пришлось «заморозить», чтобы не растерять клиентов.

В то же время ускорился рост цен на услуги пассажирского транспорта. Из-за снижения пассажиропотока вновь сократилось количество выполняемых рейсов в Москву, что повлияло на ускорение роста стоимости авиабилетов.