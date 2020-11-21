Коронавирус в Томске, последние новости на 21 ноября 2020 года: число случаев заражения снижается, за сутки их выявлено 199

Охват тестированием жителей Томской области сейчас составляет 520,4. Фото: из открытых источников

21 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 16 659 человек. За сутки было выявлено 199 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 15 пневмония, у 129 – ОРВИ, у 55 человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 231 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 11 237, умерло 146. В обсерваторе под Томском на карантине находится 57 человека.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободно 29,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,98.

Так выглядит ситуация с коронавирусом в регионе на сегодня, 21 ноября. Фото: из открытых источников

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 520,4.