Коронавирус в Томске, последние новости на 20 ноября 2020 года: за сутки выздоровело 218 жителей области

В Томской области охват жителей тестированием сейчас составляет 516,9. Фото: из открытых источников

20 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 16 460 человек. За сутки было выявлено 209 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 19 пневмония, у 143 – ОРВИ, у 47 человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 218 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 11 006, умерло 146 (в том числе 3 томичей за прошедшие сутки). В обсерваторе под Томском на карантине находится 54 человека.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободно 29,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,96.

За сутки подтверждено выздоровление 218 жителей Томской области. Фото: из открытых источников

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 516,9.