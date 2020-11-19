В «желтой» зоне»: в Томской области ситуация с распространением COVID-19 близка к стабильной

Любые прогнозы в пандемию – дело неблагодарное, но всем так хочется верить в лучшее! Фото: из открытых источников

Ситуация с ежедневным увеличением числа заболевших COVID-19 в большинстве субъектов РФ стабилизировалась. 23 региона близки к выходу на плато по заболеваемости, сообщило сегодня, 19 ноября, РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности коронавируса, которая создана на основе официальной статистики. Территории разбиты на пять группы в зависимости от динамики распространения: «зеленые», где показатель распространения меньше 0.9 (позитивный); «светло-желтые» – 0,9-1,0 (стабильный); «оранжевые» – 1,0-1,1 (удовлетворительный); «светло-красные» – 1,1-1,2 (отрицательный – неудовлетворительный); «темно-красные» – больше 1,2 (тяжелый). Индекс показывает распространение вируса: если цифра меньше единицы, оно замедляется, если больше – ускоряется.

Цифры переменчивы

По информации регионального оперштаба, в четверг коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Томской области составил 0,97. Таким образом, наш регион на текущий момент вошел в «светло-желтую» стабильную зону. Вчера, 18 ноября, он еще входил в «оранжевую» зону с коэффициентом, равным единице.

– Темп роста заболеваемости COVID-19 в России заметно снизился, если сравнивать с показателями двухнедельной давности. Уже заметно замедление в большей части регионов, однако пока еще рано судить о крупных городах. Выход на плато уже заметен в ряде регионов, – отметил Агаси Тавадян.

Согласно статистическому анализу официальных данных, наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса складывается в Еврейской АО и Севастополе. «Остальные регионы также приближаются к плато, в основном динамика роста заболеваемости стабилизируется. Есть признаки того что в скором времени наступит пик», – добавил эксперт.

Стабильное положение отмечено в следующих регионах: Республика Калмыкия, Брянская область, Кемеровская область, Рязанская область, Магаданская область, Пензенская область, Алтайская Республика, Амурская область, Камчатский край, Орловская область, Ямало-Ненецкий АО.

Ситуация оценивается как острая в Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Крыму, Московской области, Чувашии и Новгородской области. Наконец, тяжелая ситуация в шести регионах – это Карелия, Псковская область, Санкт-Петербург, Чукотский АО округ и Чечня.

По мнению эксперта, наиболее тяжелая ситуация и более поздний выход на плато, скорее всего, будет в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Чувашии, Новгородской области, Карелии, Псковской области и Чечне.

Добавим, что за сутки в России подтверждено 23 610 случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 25,7% – без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.