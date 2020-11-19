Коронавирус в Томске, последние новости на 19 ноября 2020 года: за сутки выздоровело 237 жителей области

За сутки ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 237 томичей. Фото: из открытых источников

19 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 16 251 человек. За сутки был выявлен 201 новый случай заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 17 пневмония, у 134 – ОРВИ, у 50 человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 237 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 10 788. В обсерваторе под Томском на карантине находятся 55 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободно 29,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

За сутки в Томской области выявлен 201 случай коронавирусной инфекции. Фото: из открытых источников

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (который должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 509,9.